Van por el Cablebús dos constructoras

Para la construcción de la primera línea del Cablebús -que irá de Cuautepec a Indios Verdes-, en los próximos días se reunirá a las dos últimas empresas que presentaron sus propuestas técnicas y económicas, a fin de decidir a cuál se le dará la asignación directa, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Las dos constructoras que se presentaron el viernes pasado fueron la austriaca Doppelmayr Seilbahnen GMBH en conjunto con la mexicana Gami Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., esta última ya trabajó en la construcción de los segundos pisos en la administración del exjefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador.

También asistió la italiana Leitner, S.P.A. en participación conjunta con la mexicana Alfa Proveedores y Contratistas S.A. de C.V., misma que construyó el primer teleférico (mexicable) en Ecatepec, Estado de México.

La gobernante explicó que en la última presentación de los proyectos sólo se presentaron dos empresas, y como la ley establece que deben ser tres, no se pudieron abrir las propuestas, "y entonces va a ser una subasta abierta, para poder hacer la asignación directa, pero van a concursar las dos empresas finalistas esta semana que viene y ahí ya se va a determinar".

La mandataria indicó que se tienen presupuestados tres mil millones de pesos para echar andar el proyecto. En la próxima reunión, las dos empresas van a presentar su propuesta técnica y económica para establecer un precio.

Se tomará en cuenta el precio y la propuesta; "es un programa integral, en donde viene incluido el proyecto ejecutivo, la ejecución de obra y un primer año de operación, entonces es la propuesta integral y se hace una subasta para determinar el mejor precio de dos empresas que tiene la capacidad de hacerlo", precisó.

De acuerdo con los tiempos del proyecto, la construcción iniciará en julio próximo, mientras las autoridades deberán convocar a la licitación de la Línea 2.

En entrevista con reporteros, se le preguntó a Sheinbaum Pardo sobre el costo del pasaje de este medio de transporte y dijo que aún no se determina, pero que no será caro, ya que está planeada su ubicación en zonas de bajos recursos, " no puede ser un precio alto", por lo que no se descarta la posibilidad de que sea seis pesos la tarifa, como la del Metrobús.

MÍTIKAH

También se cuestionó a la jefa del Ejecutivo local sobre el caso del trabajador de la torre Mítikah que murió en la consrucción y respondió que "por lo que me han informado fue un accidente. Pero ya tendrá que hacerse las investigaciones correspondientes porque finalmente se abren una carpeta de investigación en este caso.

También dijo que la constructora de esta torre se ha rehusado a pagar la multa de 40 millones de pesos por la tala ilegal de 80 árboles; "sí están rehusándose, presentaron un recurso de inconformidad y nosotros lo vamos a defender".

Las autoridades dieron como plazo límite para que la constructora pague los 40 millones mañana lunes, 24 de junio. Sobre las investigaciones de los asesinatos de Norberto Ronquillo y Leonardo Avendaño, la jefa de Gobierno sólo dijo que "van muy adelantadas, pero hay que esperar porque no se puede a veces, a lo mejor y ya tienen detectado, investigado, exactamente los responsables, pero tienen que juntarse todas las evidencias, todas las pruebas.