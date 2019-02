Vecinos buscan sanciones contra los scooters

Residentes del corredor Roma- Hipódromo Condesa ratificaron ayer su oposición a que se permita la instalación de bicicletas y scooters en dicha zona, ya que representan un simple negocio de las empresas y no son necesarias para resolver los problemas de movilidad.

Durante una conferencia de prensa, Rafael Guarneros, Francisco Meléndez y Gustavo Estrella acusaron a las autoridades de ser complacientes con la instalación de esos vehículos en las aceras, frente a las entradas de sus casas e incluso en los jardines.

Sin embargo, no dieron una cifra de cuántas bicicletas y monopatines invadieron sus calles, pues Mobike asegura tener mil 200 unidades en toda la ciudad, cuando en realidad hay, afirmaron, cinco mil.

De acuerdo con sus datos, las bicicletas y scooters sin anclaje ya provocaron la muerte de una persona, un niño con fracturas en tibia y peroné y otros lesionados.

A pesar de lo anterior, reprocharon, la falta de autoridad que ha dado pie a la proliferación de esos vehículos en banquetas y camellones de sus colonias y recordaron que inicialmente no estaba previsto que en la Alcaldía Cuauhtémoc fueron colocados.

Explicaron que andar en bicicleta o patín, sin las precauciones correspondientes, puede ser muy riesgoso y hasta mortal, por lo que recomendaron a sus usuarios no circular en banquetas debido a que pueden atropellar a peatones o ellos resultar heridos.

En este sentido, se manifestaron a favor de aplicar un sistema efectivo de sanciones contra malas conductas viales "hasta que aprendamos".

Foto: Cuartoscuro

Gustavo Estrella, jefe de manzana en la colonia Hipódromo, exigió saber los criterios verdaderos por los cuales dicha zona fue incluida para colocar bicicletas y patines sin anclajes, porque es la que más medios de transporte la cruzan con líneas del Metro, Metrobús y autobuses.

Agregó que en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, sí se requiere el apoyo para solucionar los problemas de movilidad, pero como no son negocio para las empresas que operan esos medios de transporte no les interesa trasladarse allá.

Frente a la complacencia de las autoridades, Rafael Guarneros, presidente del Comité Fundacional de Residentes Colonia Hipódromo, dijo que se buscará una reunión directa con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, porque su secretario de Movilidad, Andrés Lajous, no tiene poder decisión.

Finalmente, denunció que en la junta que tuvieron con ese funcionario y Rodrigo Díaz, subsecretario de Planeación, este les dijo que no tenían razón de consultar a los vecinos. Indicó que de no ser escuchados saldrán a las calles para exigir que las bicicletas no estorben puntos de tránsito.