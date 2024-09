Vecinos prevén quedarse en el primer edificio reconstruido tras 19S

El primer edificio reconstruido por el gobierno capitalino tras resultar dañado por el sismo de 2017 se ubica en Calzada del Hueso 713, en la alcaldía Tlalpan, y este mes cumple cinco años, por lo que los vecinos ya pueden vender o enajenar sus departamentos, aunque no es el plan de muchos de ellos.

En septiembre de 2019, la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, entregó a 40 familias el edificio totalmente reconstruido, a través de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, Fundación Slim y la alcaldía

En la última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la CdMx, el 22 de junio de 2020, la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México estableció en el artículo 31 que para garantizar la inversión de recursos públicos, evitar la especulación inmobiliaria y proteger la vivienda de las personas damnificadas, los inmuebles reconstruidos con recursos públicos no podrían ser enajenados por cinco años.

Laura Lemus Nieto, dueña de uno de los departamentos, desconocía la posibilidad de vender o enajenar su vivienda; sin embargo, dijo sentirse a gusto en el inmueble que ahora está reforzado.

“La verdad es que yo no sabía de la ley, hasta creía que era broma, pero la verdad mi intención no es venderlo, al contrario, me da seguridad saber que el edificio está diseñado para aguantar hasta nueve grados en caso de que ocurra un temblor”, dijo a El Sol de México.

Recordó que el inmueble era un condominio de interés social de ladrillo que se fracturó con el sismo. Las obras los dejaron sin hogar durante dos años e incluso varias familias se quedaron en campamentos.

“Nos lo entregaron dos años después más bonito, más moderno y con elevador porque no tenía elevador. Ahora lo agradezco porque vivo en el cuarto piso y a mis 65 años me ayuda mucho”, dijo.

Enriqueta García expresó que el edificio está en perfectas condiciones, aunque se dijo inconforme, pues su antigua casa tenía 11 metros cuadrados extras.

“A veces siento que es tiempo de migrar a otro lado porque yo tenía un departamento que daba al jardín y me quitaron unos metros. Me dieron uno que da a la calle y para mí el ruido es excesivo. Aún no tomo la decisión, pero realmente sólo por ese motivo lo vendería”, resaltó la mujer de 75 años.

Explicó que la mayoría de las personas que actualmente viven en el edificio rentan sus departamentos a otras personas o los ocupan para rentas de locales, por lo que consideró que ahora que ya se cumplieron los cinco años, varios vecinos podrían venderlos.

Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

“En una junta nos dijeron que la única condicionante que ponía la Comisión y el Notario, era que no íbamos hacer negocios con los departamentos que la mayoría está haciendo negocio porque la mayoría los están rentando, es un 80 por ciento que renta y 10 por ciento que vivimos”, manifestó.

En la planta baja se observan dos negocios, una dulcería y una tienda de venta de cosméticos que son rentadas por los dueños, según los trabajadores.

Por otro lado, Silvana Lugo, dijo sentirse segura y satisfecha ya que la construcción está hecha de acero, además de que el edificio está ubicado en una zona muy tranquila.

“Me he sentido perfectamente bien, es un edificio de primera, tiene muy buenos acabados, tenemos todos los servicios y está muy bien construido, por lo que estamos totalmente seguros si hay alguna eventualidad”, expresó.

“No lo vendería ni lo rentaría, estamos en un lugar excelente y me siento muy a gusto”, agregó.

De acuerdo con el gobierno capitalino, la inversión total de la reconstrucción del edificio fue de 100 millones 464 mil 700 pesos, de los cuales Fundación Slim aportó 56 millones, 30 millones de la Comisión de Reconstrucción y 14.5 de la alcaldía Tlalpan.

El edificio estaba conformado por dos torres, 40 departamentos, estacionamiento y locales. Mientras que la nueva construcción cuenta con 10 departamentos más y un elevador.