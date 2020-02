Venustiano Carranza instala sistema para proteger a la niñez

Aunque el Sistema de Protección Integral de Niños y Adolescentes aún tiene pendientes importantes en Ciudad de México, avanza tras el caso de Fátima.

La alcaldía Venustiano Carranza arrancó ayer con el análisis de un programa integral en las zonas de más alto riesgo en la demarcación enfocado en escuelas primarias y secundarias de 19 colonias para impulsar en este grupo poblacional su autoestima, detectar casos de maltrato, depresión, daños psicologicos, consumo de drogas y conductas agresivas para canalizarlos al área respectiva para su desarrollo integral.

CDMX Carece la ciudad de Programa de Protección a menores

Algunas de las colonias que recibirán estas acciones son Peñón de los Baños, Pensador Mexicano, Valle Gómez, Zona Centro, Morelos, Cuchilla Pantitlán, Adolfo López Mateos, Simón Bolívar, Felipe Ángeles, Magdalena Mixiuhca, Jardín Balbuena, entre otras.

Este diario informó la semana pasada que este sistema aún no está instalado en la capital del país. El Programa de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, deberías estar disponible para conocimiento público, pero a la fecha no es así. El documento no ha sido publicado, cuando esto debió haberse hecho, por ley, desde diciembre de 2016. Tres años después ya se trabaja sobre el anteproyecto.

En el marco de la instalación de este sistema en la alcaldía, su titular Julio César Moreno, señaló que su gobierno impulsará un plan de prevención de riesgos “Vamos a trabajar de manera coordinada con los padres de familia, maestros, y con autoridades como la Secretaría de Educación Pública, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Hospital de Emociones, el DIF, asociaciones civiles, entre otras instancias".

Otros de los temas que desarrollarán en la demarcación, según lo expuesto, es la prevención de embarazos no deseados y proyectos para que se conozcan las enfermedades de transmisión sexual y cómo evitarlas.

Ante autoridades capitalinas, el edil alertó que la violencia familiar y el narcomenudeo son algunos de los principales riesgos que pueden afectar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En entrevista con El Sol de México , Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), recordó que desde hace una década han denunciado la urgencia de frenar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, pero lamentablemente lo que han tenido como respuesta es el silencio, indolencia y evasión de las responsabilidades "“Hay que tener presente que la violencia es como una gota de agua en un estanque y genera ondas expansivas que nos alcanzan a todos", dijo.

