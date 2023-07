Verificación de motos no resulta práctico por el momento: CAMe

El índice de contaminación de las motocicletas hasta el momento no es suficiente para considerar que entren al proceso de verificación, a pesar de que los vehículos de transporte juegan un papel fundamental en la contaminación que se genera día con día, explica la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

El director de gestión de calidad del aire de la CAMe, Ramiro Barrios Castrejón, asegura que la contaminación en el aire depende de muchos factores, debido a que el Valle de México cuenta con muchas fuentes de emisión diversas, una de ellas son las fuentes móviles, que se encuentra a la delantera a la hora de generar contaminación, sector en el que se encuentran las motocicletas.

“El tema de las motos nos ha empezado a llamar la atención y a tener más ocupados porque está creciendo rápidamente la flota de motos en circulación, todavía no es, ni por mucho, la flota más grande”, dijo Ramiro Barrios para LA PRENSA.

La emisión de contaminantes, en su mayoría depende de los vehículos en circulación, pero también provienen de otras fuentes como la generada en los hogares, actividades comerciales y de servicios, todos tienen diferentes niveles de emisión de contaminantes que se suman a la atmósfera continuamente.

“Las motocicletas, está creciendo la flota, todavía no hace un problema preponderante, pero por eso hay que aprender a tomar medidas antes de que sea un problema serio para empezar regular sus emisiones”, comentó Barrios.

En el Valle de México, los vehículos particulares aportan más o menos el 80 por ciento de los compuestos orgánicos volátiles, por eso tienen un papel relevante para la formación de ozono, lo que los coloca al frente en generación de contaminación.

“Con estos óxidos de nitrógeno se forman partículas secundarias en el aire que también son un problema serio", explicó y añadió que estos compuestos afectan un 20 por ciento a la calidad del aire que respiramos todos los días.

Los compuestos orgánicos volátiles, provienen también de los solventes de pinturas o la gasolina, entre otros, que son precursores de ozono y precursores de partículas secundarias, según explicó el especialista.

Otras fuentes de contaminación son la “industria de alimentos, editorial, la industria de la manufactura, farmacéutica, todas en conjunto emiten más o menos otro tercio, lo que quiero decirte es que está muy disperso el universo de usuarios, tanto los comercios como lo doméstico, la industria o los usos generales”.

¿Contamina menos una moto?

Para Barrios la respuesta es ambigua, ya que depende el tipo de moto, así como el uso que se le va a dar, para compáralo con un coche, por lo que no, es decir, si hacen el mismo recorrido para la misma actividad, el automóvil puede contaminar más al ser más pesado y requerir más combustible, pero también depende de otros factores como el uso constante.

“Es difícil hacer una comparación porque son vehículos muy distintos (…) Digamos que en promedio podría tener más emisiones de óxidos de nitrógeno (la moto), porque esos dependen de la temperatura de combustión, de otros factores. La temperatura de combustión en el motor de un auto particular es más alta y se forman más óxidos de nitrógeno”, explicó Ramiro Barrios.

El directivo, también aclaró que no todas las motos contaminan igual, por ejemplo, las motos más grandes o con convertidor catalítico tienen menores emisiones, “una motocicleta que tiene un motor mucho más chico, como las que se venden en la actualidad en México, no tienen general sistemas de control, a diferencia de las grandes (…) Hay varios contaminantes, tienen varios patrones de uso muy diferentes”.

La NOM-049-SEMARNAT-1993 es la que establece las características del equipo y el procedimiento de medición, para la verificación de los niveles de emisión de gases contaminantes, provenientes de las motocicletas en circulación que usan gasolina o mezcla de gasolina-aceite como combustible y, aunque hay propuestas, hasta el momento, no hay una actualización para actualizar o cambiar los parámetros de dicha normativa.

“En el pasado la CAMe, encargó un proyecto en el que solicitó que se hicieran varias propuestas de norma y una de ellas fue esa propuesta de norma para motocicletas nuevas, se entregó a la Semarnat y la usó para convocar a un grupo de trabajo que está proponiendo una norma, todavía no está lista, no se ha publicado, pero ahorita vigente no hay ninguna”, dijo Barrios.

La dependencia no considera la verificación de motos, ya que no resulta práctico, hasta el momento, dicha operación para los vehículos, que no representan una alerta como lo son otras unidades móviles más pesadas.

