Cierran ventanillas de trámites vehiculares en CDMX pero sí podrás verificar

Con la finalidad de evitar contagios, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México cerrará hasta el 15 de enero del 2021, las ventanillas de atención ciudadana encargadas de atender los trámites de verificación vehicular. Es decir solo trámites administrativos se suspenderán, las verificaciones siguen en pie.

Ante la suspensión de servicios, las personas que requieran un trámite vehicular podrán obtener una “Constancia Provisional para Circular" ingresando a la siguiente página de internet http://189.240.89.19:8080/ConstanciaS.

Este documento permitirá circular únicamente a los vehículos que no realizaron los siguientes trámites:

Reposición de la Constancia de la Verificación Vehicular (holograma y/o Constancia).

Liberación en el Sistema de Verificación Vehicular de líneas de capturas corregidas por la Secretaría de Administración y Finanzas.

Liberación del adeudo registrado en los equipos de verificación vehicular por falta de actualización oportuna de pago de adeudos de tenencia e infracciones.

Solicitud de Ampliación al Periodo de Verificación por Robo, Siniestro, Reparación Mayor o Casos no contemplados.

Constancia tipo “EXENTO” para eximir a los vehículos de las limitaciones del Programa Hoy No Circula y de la Verificación Vehicular.

Para aquellos automovilistas que no puedan realizar estos trámites tendrán acceso a obtener la constancia, si no cuentan con verificación vehicular vigente, debido a que no podrán regularizarse hasta que se reanude el servicio en el área de Atención Ciudadana.

Con la finalidad de evitar contagios de #COVID19, las ventanillas de atención ciudadana de verificación vehicular estarán cerradas hasta el 15 de enero del 2021, por lo que se podrá obtener una “Constancia Provisional para Circular". #BoletínSEDEMA 📰 https://t.co/MSqr7yRM5c pic.twitter.com/sZ0YoeSLKY — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) December 10, 2020

¿Podré verificar?

Recuerda, cerrarán las oficinas de trámites administrativos pero si te corresponde verificar este mes, sí podrás hacerlo de lunes a sábado, en un horario de 08:00 a 20:00 horas.

Podrán verificar los vehículos que no requieran alguno de los tramites mencionados. En el caso de los vehículos eléctricos o híbridos nuevos que carecen de holograma tipo “Exento”, la constancia les permitirá circular sin restricción alguna.

Más información

Si algún capitalino tiene alguna duda o aclaración, la Dirección General de Calidad del Aire invita a resolver las dudas en el correo electrónico a: hoynocircula@gmail.com o bien marcar a Locatel en el 5556581111.

Foto Cuartoscuro

¿Qué autos verifican en diciembre?

Verifican vehículos con terminación de placas 9 y 0 será con previa cita para acudir a los verificentros.

Tienes que consultar el directorio de verificentros en esta LIGA para agendar una cita. Los horarios están sujetos a disponibilidad.

Para tu cita necesitas un correo electrónico y los datos del vehículo como placa y modelo

Al llegar a tu cita al verificentro, te pedirán la tarjeta de circulación vigente, el documento de la verificación anterior y un pago de 551 pesos.

