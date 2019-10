Vestidos de blanco, 12 mil funcionarios vigilarán marcha de este 2 de Octubre

Serán 12 mil funcionarios vestidos de blanco de distintas secretarías del gobierno de la Ciudad de México los participarán en el cerco de la paz, que resguardará la marcha de hoy, con la que se conmemora la matanza de estudiantes en la Plaza de las tres Culturas, en Tlatelolco, anunció la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nos van a ayudar a resguardar toda la movilización, evidentemente van a estar alejados de la manifestación, no ahí directamente, pero va a haber presencia policial por cualquier asunto que se pueda presentar, principalmente de mujeres policías”, detalló.

Nasheli Ramírez, presidenta de La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, anunció que trabajarán en conjunto durante la marcha. “Vamos a tener ahí por lo menos alrededor de 20 personas, 25, de niveles de decisión de la Comisión de Derechos Humanos, ¿por qué? Porque ahí vamos a estar haciendo procesos tanto de detección de riesgo como de mediación en algún momento si se presenta un conflicto de procesos de mediación”, expuso.

Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos enviará a 15 de sus funcionarios para observar y documentar lo que se presente durante la manifestación. Cabe mencionar que este será un operativo distinto al que aplicará la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia local.

Sheinbaum Pardo negó que haya comerciantes que se estén organizando para hacerle frente a los anarquistas durante las movilizaciones y de esa forma impedir que les causen daños a sus negocios.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, precisó que hoy se aplicará un operativo de seguridad, independientemente los cinturones de paz organizados por el gobierno de la ciudad.

En entrevista, no descartó que haya detenciones si hay situaciones de violencia, pero el enfoque es evitar que se den eso, hay varias técnicas para hacerlo y para eso se prepara la policía.

COMERCIANTES PIDEN VIGILANCIA

Mientras algunas cámaras de comercios y vendedores ambulantes dicen confiar en la autoridad capitalina para evitar daños en sus negocios, otros demandan la participación de más elementos donde hasta el Ejercito y la Guardia Nacional resguarden sus negocios.

Enrique Guerrero Ambriz, director general de la Cámara de Comercio, Servicios, y Turismo (Canacope) de la Ciudad de México, anunció que nueve mil 251 de comercios se verán afectados directamente por la marcha, y de ellos, 5 por ciento no abrirá las puertas en todo el día.

Los puntos de ventas más dañados se ubican por las vialidades entre Eje Central, Puente de Alvarado, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, 5 de Mayo y toda la zona del Zócalo.

Estimó que aproximadamente esperan un pérdida de 46 millones de pesos en ventas no realizadas, ya que algunos abren y a veces los consumidores prefieren no asistir a estas zonas.

Exhortó al gobierno de la ciudad a no institucionalizar la violencia a partir de actos vandálicos: “Estamos a favor de que no haya represión y respeto a la libre manifestación, pero no estamos a favor del vandalismo disfrazado del derecho a la libre manifestación y menos de la impunidad derivada de actos de vandalismo”.

SE PREPARA CRUZ ROJA

Cruz Roja Mexicana participará en el operativo con 32 voluntarios, 10 ambulancias, un vehículo de rescate y dos unidades de logística a través de la ruta que recorrerá el contingente de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco al Zócalo de la Ciudad de México. Cruz Roja Mexicana trabajará de manera coordinada con el C5 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.