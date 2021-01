Viacrucis para pagar el predial, adultos mayores hacen largas filas

"Los guardamos todo este tiempo en casa y vea ahora, tuvieron que salir”, dice la hija del señor Francisco, quien acudió a solicitar el descuento para ponerse al corriente con el pago del predial.

Eran las 8:30 horas cuando Francisco y su hija llegaron a las oficinas de la Administración Tributaria de Acoxpa. Son de Xochimilco, pero su tesorería más cercana está cerrada y por ello se desplazaron a Coyoacán. Es el segundo día que visitan este sitio pues el martes no tuvieron éxito en ser atendidos.

Aunque las oficinas del gobierno abren a las 9:30 horas, la sede en Acoxpa inició ayer a las 8:45. Ni Francisco ni su hija tramitaron una cita, pues este el primer año en el que así los atienden, el cambio es para evitar aglomeraciones debido a la pandemia por Covid-19.

Francisco logró pasar minutos antes de las 10:00 horas de ayer. Su hija estaba afuera para no contribuir a la concentración de personas dentro de las oficinas.

Mientras ella esperaba, la fila seguía, en su mayoría con personas de la tercera edad formadas, que a ratos ven desde las rejas cómo no avanza la fila. Algunos desde sus bancos, otros menéandose para aguantar estar de pie, pero todos están atentos para poder ingresar.

Este año, por la emergencia sanitaria, sólo se atiende con una cita que se tramita online, situación que desconocen los adultos mayores. La opción que les han dado para no salir de casa y cumplir su pago es que algún familiar asista con una carta poder firmada por dos testigos y sus respectivas identificaciones.

Y aunque este trámite es gratuito, un puesto provisional sobre la Calzada Acoxpa lo ofrece por 30 pesos.

Para las 10:00 horas, 61 personas esperaban a las afueras de las oficinas de gobierno. La fila de ayer no era tan larga como las que se han originado días anteriores, donde incluso casi rodeaban la sede adminsitrativa.

Del otro lado comenzó otra fila: la de los citados. Una señora de casi 70 años, con bastón en una mano y tomada del brazo de su hija con la otra, acomoda su banco y se sienta. Su cita es a las 11:00 horas.

Pero las dudas de quienes acuden para cumplir con el pago de sus impuestos crecen con la espera. Así comienzan los reclamos hacia el personal que no pone orden en los accesos. Unos reclaman que no respetan las citas y que hay colados, otros explican que es el tercer día que acuden sin éxito y la mayoría concuerda en que no son formas de atender a las personas mayores. Así, entre las quejas que de a poco se apagaron, la señora con bastón por fin fue atendida.

Pocos minutos antes del mediodía los reclamos regresaron y entre quienes tenían cita, pero aún esperaban para pasar, lograron que les dieran acceso.

Mientras, la hija de Francisco seguía esperando. Les contaba a los citados sobre su experiencia pues su padre le comunicó que al entrar aún había más fila.

A las 12:35 salió la señora del bastón, pasó dos horas y media esperando. Veinte minutos después salió Francisco, que pasó cuatro horas hasta que lo atendieron.

La larga espera también se registró en la administración tributaria San Borja, en la alcaldía Benito Juárez. A las 9:30 horas la fila ya tenía a 30 personas que llegaron desde las 7:00, entre ellos Manuel.

De 65 años, acudió a nombre de su esposa, de 63, porque ella está enferma en casa. En su cubrebocas tiene la palabra “Papá” escrita para no confundir su prenda de protección contra el Covid-19. Dijo que le falta un testigo en su carta, pero se mantenía con la esperanza de poder pasar, pero si no, estaba consciente de que tendría que regresar al otro día.

La Secretaría de Administración y Finanzas informó que un familiar de los adultos mayores puede realizar ese trámite con una carta poder.