No te dejes engañar con viajes fraudulentos por internet

En esta temporada de vacaciones es común que mientras se navega por internet aparezca publicidad de agencias de viajes con ofertas en las que incluso se presentan descuentos de más del 50%.

Con imágenes atractivas y "facilidades para pagar" es como atraen a personas que quieren disfrutar de unos días en playas nacionales o en cruceros por el Caribe.

Y para que no caigas en las garras de un defraudador, te presentamos recomendaciones para que las sigas antes de que elijas a tu agencia de viajes y les entregues parte de tu patrimonio. Pero antes conoce el caso de Gustavo, que tenía la ilusión de tomar este mes un crucero hacia Cuba y lamentablemente perdió su dinero:

"Cuando navegas por internet en temporada de vacaciones te mandan mucha publicidad de agencias de viajes y me interesó un anuncio de cruceros. Te ponen un formato para que escribas tus datos y te dicen: 'Un asesor especializado se contactará con usted'.

"Te enganchas y les pones tu nombre y teléfono y el lugar donde quieres ir. Al otro día recibí una llamada, al principio yo sólo quería saber si podía pagar en mensualidades, los contacté en enero, una mujer me dijo: 'Usted lo puede apartar ahorita'.

"Me manda un mensaje por WhatsApp: 'Tenemos una promoción y estamos rebajando dos mil pesos por pasajero', y no le hice caso, y al otro día me llamó por teléfono: '¿Cómo ve?, aproveche el descuento'.

"Cuando le dije que sí estaba interesado me comentó que tenía que apartar los lugares y debía hacer un depósito: 'Necesito que apartemos el camarote con cinco mil pesos' y le dije, 'sí, está bien' y después de eso no me soltó: 'Eso que va a depositar no es el total porque tiene que pagar tres mil pesos por ingresos portuarios, pero si usted me deposita ahorita y lo hace a una referencia de OXXO, le descuento los tres mil pesos y mil más'.

"Estamos hablando de que me descontaba seis mil pesos por persona. Mi esposa me dijo que debíamos investigar a la agencia y yo le contesté: 'A lo mejor estamos de suerte y nos están dando este descuento', cuando pagué me llegó un correo de que mi camarote era tal y el itinerario, ya después nadie contestó correos y ni llamadas.

"Mi esposa hizo comentarios por las redes sociales de que era un fraude la agencia Dreams Paradise Travel. A nosotros por lo menos nos robó cinco mil pesos, pero nos contactaron personas que perdieron todo un paquete de viaje al extranjero, hasta 30, 40 mil pesos".

Aquí algunas sugerencias para contactar a la agencia de viajes que trabaje de acuerdo con las leyes en la materia: