Víctimas de L12 niegan recibir apoyo del gobierno

Víctimas del derrumbe de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro señalaron que no han recibido apoyo del Gobierno de la Ciudad de México para costear sus tratamientos médicos, y aseguraron que les han dicho que no tienen presupuesto ni para un bastón.

En conferencia de prensa, Adriana Galván, víctima de la tragedia registrada el pasado 3 de mayo, que la dejó en silla de ruedas por un tiempo, señaló que por las lesiones que sufrió hace tres meses no puede caminar correctamente, lo que le impide trabajar, pues es empleada doméstica. Y señaló que en las noches a veces no puede dormir por el dolor.

Foto: Cuartoscuro

"El bastón que uso es donado, porque me dijeron que no tenía presupuesto para un bastón. Le doy gracias al doctor (Teófilo Benítez) que me ha obsequiado medicamentos que he necesitado para dejar la silla de ruedas. No he obtenido ayuda del gobierno, mi enlace me dijo que ya no había presupuesto para apoyarme, mucho menos para mis medicamentos, y todavía los requiero para el dolor”".

Recientemente El Sol de México reveló que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (Ceavi) se quedó sin recursos, luego de gastar los cinco millones de pesos que tenía de presupuesto para la compensación que realizó a los afectados de la L12.

De acuerdo con especialistas, este fondo otorga apoyos emergentes (inmediatos), medidas de asistencia como rehabilitación, alojamiento y hasta alimentación. Si existe una situación particular de vulnerabilidad, también se cubre temas de hospitalización o falta de medicamentos.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Así como Adriana Galván, Jocabeb Pineda, Rigoberto Quiroz y Enrique Bonilla relataron que es falso que el gobierno de la Ciudad de México esté en constante contacto con ellos, y pidieron que se encarcele a las personas responsables del colapso del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, así como que se transparente el proceso.

"No voy a ver a mi hijo convertido en un médico"

Marisol Tapia, madre de Brandon, menor de 12 años que falleció en la tragedia de la L12, exigió que haya justicia y que se les dé acceso a las carpetas de investigación, así como el peritaje que realiza la empresa noruega DNV, pues a la fecha se los han negado.

"Es dolor, rabia y coraje; nos arruinaron absolutamente la vida. Yo no voy a ver a mi hijo convertido en un médico, jugando futbol, saliendo a pasear; ahora lo veo en un altar todos los días, lo veo todos los domingos en el cementerio. Ya viene su cumpleaños, ¿a dónde lo voy a visitar? Ojalá realmente se pudiera ver el daño que nos hicieron, sabían perfectamente que ese Metro estaba mal".

En tanto, en videoconferencia el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) de la Ciudad de México, Armando Ocampo, rechazó que se les niegue el apoyo a las víctias y aseguró que se les ha brindado atención y asistencia a todas, y subrayó que se ha destinado un importe de 156 millones de pesos para las compensaciones económicas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Hemos hecho todo lo humanamente posible para las víctimas, lesionados y familiares; a todas las personas las hemos apoyado y se ha brindado atención médica integral, psicológica, de trabajo social, hemos generado becas y otorgado vivienda como medidas compensatorias. Esto revela un importe de 156 millones de pesos.

Las víctimas piden justicia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está en proceso de investigación y estamos seguros que entregará resultados sólidos", finalizó.