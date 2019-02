Víctimas del Metro acusan indiferencia de las autoridades

A dos cuadras del metro Chipalcingo, en la colonia Roma, un hombre con una chamarra azul de aproximadamente 50 años, moreno, interceptó a Estela Tagle por la espalda, le tapó la nariz, boca y la empujó contra una pared.

Le mordió los labios fuertemente, le hizo un ruido en el oído “shh”, indicándole que se calle, mientras Tagle sintió un objeto que le puso en el cuello amedrentándola de que si gritaba la degollaba.

“Está muy difícil decidir entre que te dé un navajazo o esperar a lo que sigue”, fueron segundos para decidir su futuro. Gritó “auxilio” y el delincuente se puso nervioso y la soltó, Estela aprovechó, corrió pidiendo ayuda a gritos, pero fue más la indiferencia, pues la mayoría de las personas que transitaban por la Roma ni le prestaron atención.

Entre lágrimas comentó que había dos elementos de policía, pero ni siquiera mostraron interés, y la exhortaron a no denunciar porque no le iban a hacer caso.

Sólo dos personas la ayudaron y hasta la acompañaron a su casa.

A partir de varias denuncias en redes sociales sobre esta forma en la que hombres están intentando lastimar o secuestrar a distintas mujeres, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, en conjunto con la Procuraduría General de Justicia (PGJ), anunció que iniciará un nuevo protocolo para combatir este delito.

Claudia Sheinbaum anunció en conferencia de prensa que colocarán más policías en lugares estratégicos tanto de fuera como dentro de las instalaciones del Metro, instalar más lámparas y cámaras de videovigilancia que serán monitoreadas por el C5.

Hasta el momento hay cinco denuncias en la PGJ local, y coinciden las denunciantes en que las están abordando en calles cercanas a las distintas líneas del Metro.

Zue Valenzuela, iba saliendo del Metro Coyoacán, cerca de las 22:30 horas el pasado 15 de enero cuando un hombre de alrededor de 40 años se le acercó a pedirle la hora, pero lo hizo intentando tocarla, y como le pareció muy extraño no le contestó.

La jaló del brazo y le dijo: “No te hagas pendeja dame el celular”, “dame la mochila”. La joven se aferró a su mochila, pero él la sujetó y empezaron a forcejear jalándola hacia un coche donde lo esperaban otras dos personas.

“En este inter no sabía qué hacer, no supe cómo pedir auxilio, no supe cómo gritar y empecé a decirle: déjame, no quiero ir, déjame”, recordó.

Mientras estaba tirada en el piso, levantó la cabeza, y a lo lejos vio a un chico que venía hacia el metro y pidió gritando “ayuda” pero no la escuchó, pero al ver la escena, se acercó.

Preguntó “¿lo conoces’” y le dijo que no, pero el delincuente empezó a decir: “ya cálmate, mi amor, así se pone siempre, no te preocupes está muy histérica”.

El joven pidió apoyo a los ciudadanos, y el maleante de forma rápida le aventó el brazo diciéndole: “Ay bueno ya, ahí quédate”, se subió al coche tranquilamente y se fue, Valenzuela retrató el mal momento que vivió aquella noche, que todavía no le puede regresar tranquilidad a su vida.

Ambas mujeres fueron persuadidas para no interponer ninguna demanda, incluso en el caso de Zue no registraron la carpeta de investigación en el MP como intento de secuestro, sólo como intento de robo.

Ante este desconocimiento e indiferencia en los MP, Ernestina Godoy, titular de la PGJ, anunció que van a analizar y reclasificar distintas demandas para entender el modo de operar de estos delincuentes.

Asimismo habrá cinco MP móviles integrados por mujeres para orientar a las víctimas de estos ataques, pero este personal recibió el curso de perspectiva de género en menos de 24 horas.

Según el organismo Serendipia, hay 104 casos registrados y mapeados de mujeres víctimas de un intento de secuestro entre 1997 y 2019.

INVESTIGAN PÁGINAS DE FACEBOOK

Sheinbaum indicó que la PGJ está en contacto con Facebook para investigar distintas páginas dedicadas a subir imágenes de usuarios del Metro, donde se pide encontrar a desconocidos; se presume que sirven para secuestrar a las personas.