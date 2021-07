Víctimas presentarán demanda en CIDH por colapso en Línea 12

"No puedo dormir, no concibo el sueño sino hasta las cuatro o las cinco de la mañana, empiezo a estar ansioso y con miedo y no sé si se va ser así para toda la vida”, de esta forma describió Rigoberto Quiroz su vida actual, luego de que sobrevivió al colapso de la Línea 12 del Metro y quien padece de triple fractura en su pierna izquierda.

Esta es una de las historias de quienes precisan que el gobierno no les ha proporcionado la atención física y psicológica necesaria y que incluso los han tratado de mentirosos, y son un ejemplo de lo que enfrentan aquellos que sobrevivieron a la noche del 3 de mayo, cuando su vida cambió radicalmente.

Otro caso es el de Javier Medrano, que padece de insomnio desde hace casi dos meses, cuando se registró dicha tragedia, y que comienza a tener problemas de memoria, pues asegura que en ocasiones se le olvidan las cosas.

Por ello, Teófilo Benítez Granados, el abogado que los representa, informó que de momento no presentarán una demanda en los tribunales de Estados Unidos, pero que si acudirán a interponer una queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en contra del Gobierno local.

El abogado agregó que se exige la reparación del daño físico, psicológico y material para ellos, pero que no sea como lo proponen las autoridades ahora, de que te “doy 50 pesos”, firman el convenio y les dan el dinero hasta dentro de un mes y ya no cubren sus necesidades.