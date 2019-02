[Video] ¡De terror! Colapsan escaleras eléctricas en Metro Tacubaya y deja dos heridos

Usuarios de la estación Tacubaya del Metro tuvieron una noche de "terrorífica", pues debido al sobrecupo de personas las escaleras eléctricas colapsaron y dejaron al menos dos heridos.

A través de redes sociales, usuarios reportaron un sobrecupo en la Línea 9 con dirección a Pantitlán, lo cual provocó que se aglomeraran en las escaleras y estas colpsaran enseguida.

El anden en la parte de arriba ya estaba lleno, y la gente seguía llegando por las escaleras eléctricas, lo cual provocó que estás colpsaran y que varias personas cayeran y otras que comenzarán a correr en sentido contrario.

Y aunque una de las escaleras se detuvo y usuarios pudieron controlar la situación, la otra continúo en movimiento hasta dejar a varios en el suelo.

En el lugar una mujer y su bebé resultaron con lesiones leves luego de ser arrastradas por las escaleras.

TERROR EN EL @MetroCDMX TACUBAYA



Ya no cabemos en el metro y en la hora pico ocurrió este accidente, más información en; https://t.co/lAVpYcyEOj pic.twitter.com/0oxsLpkWlg — Raúl Gutiérrez (@OpEsMx) 9 de febrero de 2019

Antes usaba mucho el metro. Esas escaleras me parece que son las segundas hacia la línea 9. Siempre me puse a pensar qué pasaría si siguen funcionando y ya no cabe la gente. Tontamente creí que eso era imposible. También me lo he preguntado para Pantitlán. Ojalá no se repita. https://t.co/NpQJP51KNd — Cesar Covarrubias 👽 (@CesarCY_) 9 de febrero de 2019

Incidente fue por una falla mecánica: Metro

Tras el incidente, el Sistema de Transporte Colectivo Metro Indicó que el hecho sucedió al rededor de las 19:00 horas del sábado, un horario de alta afluencia en esa estación de la terminal.

Sostuvo que el percance se debió a una falla mecánica en el equipo, el cual "ya está en reparación".

En relación al video difundido en redes sociales en el que se observa la caída de diversos usuarios en una escalera electromecánica, el Sistema de Transporte Colectivo informa: pic.twitter.com/N8l3JkLbHF — MetroCDMX (@MetroCDMX) 9 de febrero de 2019

Explicó que dos personas resultaron heridas, quienes fueron atendidas en el lugar, presentando conclusiones leves.

"Actualmente el SCT realiza la revisión de todos los aparatos electromecánicos en las 195 estaciones, entre los que incluye escaleras y elevadores, con la finalidad de detectar fallas y corregirlas”, sostuvo.