[Video] Familiares de muerto por Covid-19 agreden a personal del IMSS en Azcapotzalco

El dolor e impotencia de unos familiares en la CDMX por no poder despedirse de su ser querido recién fallecido por Covid-19 derivó en agresiones y amenazas contra persona médico del Hospital 48 del Instituto Mexicano de Seguro Social ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

"Hoy 4 hombres y 2 mujeres me golpearon porque su familiar murió por Covid19 desde el lunes no lo ven porque está aislado y por la misma razón el paciente tiene un protocolo a seguir, no se entrega así, no tendrás tiempo para despedirlo, no es como otro fallecido, tiene que ser incinerado", relató desde su cuenta de Facebook Daniel Zamorano, enfermero en este Hospital.

Indignado, el enfermero escribió lo siguiente: "La pandemia acaba de comenzar en México, un país del tercer mundo, un país que no cree en la existencia del virus, un país que critica el trabajo médico, un país que si el gobierno no hace lo que la gente quiere, golpea, grita, escupe, me das pena México".

Esta situación fue difundida en redes sociales mediante dos videos donde se aprecia cómo la familia del fallecido someten a miembros del hospital el cual tuvo que ser auxiliado por personal de seguridad de la clínica. La escena es estridente, se escuchan gritos, se ven jaloneos y el temor de una persona a no ser golpeada.

Zamorano agrega a su relato que su caso "puede ser un ejemplo de que el estrés y la ansiedad que genera el #Covid19 puede provocar un increíble caos y que la seguridad del IMSS no es suficiente para lo que se viene".

"Ayer me tocó a mí, no esperaré a que le pase a mis familiares, amigos, compañeras, jefes, etc. Es tiempo de actuar, aún estamos a tiempo", expresó preocupado el joven agredido.

Tratamiento especial de cadáveres

El protocolo de manejo de cuerpos de personas que fallezcan por COVID-19 dicta que los cadáveres serán metidos en bolsas herméticas e ingresados en el cajón, el cual no podrá ser abierto durante el velatorio. Además, el personal de las funerarias deberá tomar todas las precauciones sanitarias como uso de guantes y cubrebocas.

La secretaria de Salud, Oliva López Arellano dijo que la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México ya inició la capacitación a las funerarias para que se dé el manejo correcto de los cuerpos que lleguen a sus establecimientos y que los velorios se realicen de manera breve, siguiendo las recomendaciones de sana distancia.

En un crematorio de Alessandria, al norte de Italia, apilan los ataúdes con personas fallecidas a causa del Covid-19 / Foto: Reuters

“(En el caso del nuevo coronavirus) lo único que se requiere son bolsas herméticas y que cuando ya el cadáver se pone en esta bolsa ya no se vuelva a abrir; es algo que se les explica a los familiares para que en el momento en que ya está el cadáver en la bolsa y en el ataúd ya no se vuelva a abrir”, explicó la doctora Oliva Arellano.

Entre las medidas establecidas por las funerarias J. García López destacan que en las Salas de Velación se recomienda un máximo de 20 personas de manera simultánea, respetando un metro y medio de distancia entre los asistentes y se establece un límite recomendado, de no más de tres horas de visita durante el homenaje.

Con información de Israel Zamarrón

