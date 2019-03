[Video] "No te pases de pendejo güey", mujer propina golpiza a acosador en el Metro

En redes sociales circula un video en el que una mujer de aproximadamente 57 años le propina una golpiza a un presunto acosador en el Metro de la Ciudad de México.

Presuntamente el sujeto le habría enseñado sus genitales a la mujer y tras ello comenzó a golpearlo. "No te pases de mamadas güey, ahorita voy a trae a mi marido".

"Hijo de tu pinche madre, cállate puto, no necesito huevos para partirte tu madre. A mi no me vas a hacer tu jalada", decía la mujer mientras pateaba y soltaba de puñetazos al sujeto.

"Te quieres encuerar, pues te encuero pinche hijo de tu puta madre, conmigo no juegues".

La mujer amenazó al hombre con traerle a su marido, agarró su teléfono e hizo una llamada, "te va a venir a poner en tu madre". Al llegar a la estación del Metro la mujer lo entregó a los policías.

Los hechos ocurrieron en la Línea 3 del Sistema Colectivo Metro, en la Ciudad de México.