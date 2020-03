"No tengo una explicación", dice directora del Metro sobre choque de trenes en Línea 1

La directora del Sistema de Transporte Colectivo, Florencia Serranía, evadió los cuestionamientos de la prensa sobre las causas que originaron el choque entre dos trenes en la estación Tacubaya de la Línea 1, que dejó como saldo 41 personas lesionadas, de las cuales solamente cuatro siguen en atención médica, y una más sin vida, que ya fue identificada por sus familiares.

El gobierno capitalino convocó a una conferencia de prensa esta mañana para dar un reporte de lo ocurrido ayer a las 23:37 horas en la estación Tacubaya, pero la directora del Metro se mostró evasiva ante las preguntas de la prensa sobre las causas del accidente y sobre cuándo fue la última vez que recibió mantenimiento mayor el tren NM-83B, motrices M.484/M.485 que fue el que perdió el control.

La estación Tacubaya del Metro fue escenario del choque de dos trenes. Hasta el momento reportan más de 32 usuarios lesionados, los cuales fueron rescatados de entre los hierros retorcidos de los vagones que quedaron destrozados.https://t.co/hKqLdFPO5O pic.twitter.com/g85ccdcUKD — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 11, 2020

“Yo lo que puedo decir siendo la responsable del Metro: hoy no tengo forma de explicar lo que sucedió porque sería especulativo, cualquier cosa que diga es especulativa, lo único (que puede aclarar lo que pasó) es la caja negra y las grabaciones que se están revisando en este momento, es así, no hay forma de que pueda yo decir algo que no sea especulativo”, dijo Serranía Soto en conferencia de prensa.

Sobre cuándo fue la última vez que recibió mantenimiento mayor el tren que perdió el control e impactó sobre otro que estaba estacionado en la estación Tacubaya, la directora del Metro declinó a responder argumentando que no podía revelar esa información porque está bajo investigación. La prensa insistió en la pregunta, pero se limitó a decir que cada tren tiene una bitácora de mantenimiento, pero reiteró que no podía revelarla.

En la misma conferencia de prensa la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez refirió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente, y la directora del Metro apuntó que la certificadora alemana TÜV Rheinland -que trabajó en la certificación de la reapertura de la Línea 12 del Metro- realizará un peritaje independiente e imparcial para abonar en las indagatorias.

Serranía Soto precisó que los conductores de ambos trenes se encuentran declarando ante las autoridades del Metro, para luego rendir su declaración oficial ante la Fiscalía General de Justicia. Cuestionada sobre el sentido de dichas declaraciones preliminares, la directora también declinó a dar más información.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informa que inició una carpeta de investigación tras el choque de trenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ocurrido esta noche en la estación Tacubaya. — FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) March 11, 2020

Versiones extraoficiales señalan que el tren habría perdido el aire del sistema de tracción frenado y la pendiente del túnel, que es de siete grados -igual a la de la interestación Terminal Aérea-Oceanía, donde en mayo de 2015 también hubo un alcance de convoyes- lo deslizó hacia atrás, impactando con el tren que estaba estacionado.