"Todo a su tiempo", responde Sheinbaum sobre medidas contra Covid-19

"No parar la ciudad no significa no cuidarnos, todo a su tiempo", informó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en un video difundido en sus redes ante los 21 casos confirmados por Covid-19.

Ante los cuestionamientos sobre la toma de medidas para evitar la propagación de este virus en la capital del país, Sheinbaum recordó que ha suspendido eventos masivos y habrá suspensión de clases como la SEP lo anunció, pero que las medidas extras vendrán "a su tiempo".

"La postura del gobierno de la Ciudad que he consultado con expertos nacionales e internacionales la puedo resumir en la siguiente frase: todo a su tiempo. El anticiparnos a medidas drásticas también tiene un gran impacto en la economía familiar de millones de capitalinos. Tengan la certeza de que en el momento en que sean necesarias medidas más drásticas, las voy a tomar y estamos preparados para ellas. Como jefa de Gobierno mi responsabilidad es la salud pública, pero también la seguridad y la economía, el bienestar de la población”, dijo.

Mensaje importante sobre el Covid-19 hoy martes 17 de marzo pic.twitter.com/fLUy2iCJZ5 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 18, 2020

Por la mañana, Olivia López Arellano, secretaría de Salud, dio a conocer que actualmente se tienen registrados 21 enfermos y 150 personas están bajo observación, por lo que se mantiene el escenario uno debido a que la transmisión aún es importada, pero se fortalecen las medidas preventivas con la suspensión de eventos masivos no necesarios, como seminarios y encuentros.

La funcionaria agregó que a las 400 pruebas de detección de Covid 19, se sumarán otras 700 que se adquirirán próximamente

A su vez, Juan Manuel Castro Albarrán, subsecretario de la SS, dijo que en los reclusorios capitalinos ya se capacita al personal y se aplicaron filtros para prevenir la entrada de esta enfermedad.

En cuanto a las medidas de protección para los empleados de la administración local, la jefa de gobierno dio a conocer que los anunciarán en los próximos días, pero insistió en no adelantarse a los acontecimientos.

Habilitan SMS

A partir de hoy, los capitalinos podrán someterse desde sus celulares a una evaluación inicial y saber si tienen síntomas del coronavirus.

La herramienta se denomina SMS Covid 19 y en ella se pide a los interesados mandar un mensaje sin costo con la palabra Covid 19 al número 51515, luego responderá un cuestionario y las autoridades se pondrán en contacto con los pacientes según las molestias que presenten. Se acudirá a los domicilios de los casos que se reportan sospechosos y con la aplicación se identificarán los riesgos.

Los niveles de riesgo anotados en la plataforma son: bajo, en este caso si el solicitante registra un cambio en los síntomas, se le pide llenar un nuevo cuestionario SMS y se le da seguimiento al caso en siete días; en el término medio, se hace lo anterior y se le da seguimiento en dos días; y cuando el nivel es alto, Locatel y personal de la Secretaría de Salud contacta directamente a la persona a fin de aplicar un cuestionario para obtener un diagnóstico más completo.

De esta manera, se actuará en tiempo real, a fin de dar tomar las medidas necesarias oportunamente; la capacidad que se tiene de este sistema es de 20 millones de SMS.

Con información de Manuel Cosme