Videollamadas unen a las familias rotas

Las videollamadas no sólo son un vínculo entre familiares o amigos que se extrañan, sino también se han convertido en la mejor herramienta emocional para reanudar los lazos entre padres que dejaron el hogar y que desean mantener esos lazos con sus hijos.

El Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam), que es parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, recibe el mandato de un juez para quelos padres o madres que no tienen la custodia se vuelvan a reunir con sus hijos en un lugar neutral, que son sus instalaciones.

La intervención del juez se da a petición del padre que pide ver a sus hijos o hijas, pues su contraparte no le permite estar con ellos debido a que atraviesan problemas por la separación. Las reuniones en los cuatro inmuebles del Cecofam siempre se dan bajo la supervisión de un especialista.

Por la emergencia sanitaria, causada por el coronavirus Covid-19, mil 500 familias debieron interrumpir las visita, sin embargo, y para que el vínculo familiar no se rompa, pues aún en la Ciudad de México se desconoce hasta cuándo terminará la emergencia sanitaria, se idearon las videollamadas supervisadas.

“Con esta nueva modalidad lo que vamos a hacer es no interrumpir este proceso de revinculación y que los niños, las niñas y los adolescentes siempre tengan contacto con su madre o su padre no custodio”, manifestó la directora del Cecofam, Mariana Ortiz.

SOLICITUDES

El Cecofam inició con esta modalidad apenas en mayo pasado, y para aquellos padres que quieran solicitar un encuentra a través de videollamadas pueden hacerlo, de acuerdo con la siguiente explicación de su directora:

En el portal electrónico del Tribunal Superior de Justicia la Ciudad de México hay un apartado de los centros de convivencia familiar. Las personas que se interesan en tener a través de esta modalidad un acercamiento, deben elaborar de manera muy sencilla una solicitud advirtiendo que están interesados. Cuando el Cecofam recibe la solicitud, su personal se da a la tarea de localizar a las contrapartes mediante los datos que dejan de números de teléfonos y correos electrónicos.

En caso de que la respuesta sea favorable se solicita a ambos padres su aprobación para apegarse a reglas, en las que se comprometen a respetar tiempos y horarios, a no faltarse al respeto, a no videograbar las reuniones, entre otras cosas. Para que los encuentros virtuales se den, el enlace lo deberá realizar el especialista que ha llevado el caso desde el principio.

“Esto es bien importante. Los niños, niñas y adolescentes ya identifican a los facilitadores, esta es una asociación muy positiva, esto es por un lado, y por el otro, ellos son los que generan el reporte y pueden continuar dando este seguimiento al proceso que ellos llevan en los Centros de Convivencia Familiar, de tal manera que el procedimiento se vuelve exitoso, así ha sido, pero hemos tenido algunas excepciones que se han dado, pero ha sido por falta de señal como se dice, a veces los módems no funcionan, no hay luz en la casa, alguna falla eléctrica, ese tipo de situaciones son los que han hecho que no se haya podido llevar a cabo”.

REUNIONES

En los encuentros que se dan en las instalaciones de los cuatro Centros de Convivencia el facilitador -que es un psicólogo o un trabajador social- apoya en las primeras reuniones con juegos y después solamente es observador y elabora un reporte de cómo evolucionan.

En las videollamadas, los padres también se ponen creativos durante los 40 minutos que están en contacto con sus hijos y buscan juegos como Basta, incluso un padre muy creativo elaboró un memorama con caritas, y con los juegos el tiempo se pasa rápido.

Las reuniones virtuales se mantienen como estaban programadas en los centros de convivencia, ya sea una vez a la semana o quincenalmente.

Para la directora del Cecofam, las videollamadas han sido una experiencia exitosa, pues no solamente interactúan padres y madres con hijos, sino que ahora se les permite que interactúen medios hermanos.

“Le comparto que en las videollamadas hay otros elementos que se suman positivamente, por ejemplo los medios hermanos, se saludan, se ríen, entonces han sido factores que han sido sicológicos y emocionales muy positivos”.

En estas reuniones también se permite la presencia de las mascotas para una mejor interacción.

Además, “el hecho de que la madre y el padre se hayan puesto por primera vez de acuerdo en llevar a cabo una metodología diferente, ha sido una experiencia valiosa para nosotros también y desde el enfoque psicológico nos hemos dado cuenta que los niños se relajan, no se sienten tan vulnerables, el choque entre las partes no se da y el padre que tiene la guarda y custodia no interviene en ningún momento.

“Uno de los acuerdos es que dejemos este espacio para que los niños puedan interactuar libremente con su padre no custodio. No dudo que habrá quienes estén supervisando a la distancia, quienes estén dando sus vueltas o quienes escuchen la conversación, pero no intervienen”.

Indicó que este método de las videollamadas llegó para quedarse una vez que se regrese a la normalidad y mencionó que espera lo que decida el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México sobre cómo se trabajará una vez que reabran nuevamente sus instalaciones.