Viene Semana Santa y el llamado sigue siendo #QuédateEnCasa, no son vacaciones: Sheinbaum

Previo al inicio de Semana Santa, Claudia Sheinbaum mandó una mensaje a la ciudadanía reiterando el llamado de #QuédateEn Casa, señalando que los próximos días no son para vacacionar sino para continuar en cuarentena ante pandemia por Covid-19.

Por medio de un video, la jefa de Gobierno señaló que el objetivo de quedarse en casa durante esta cuarentena es la de bajar la curva de contagios por coronavirus.

Mensaje importante sobre el Covid-19 hoy jueves 2 de abril.#SalvaVidas#QuédateEnCasa pic.twitter.com/XEeqiQosz1 — @GobCDMX (@Claudiashein) April 3, 2020

Asimismo, reiteró que tras la declaratoria de emergencia, se detuvo el turismo y muchas actividades productivas con la única razón de "salvar vidas, no contagiar y no contagiarse, el llamado sigue siendo quédate en casa, no son vacaciones es un pandemia mundial".

Por otro lado, informó que como apoyo a la economía, el 1 de abril tod@s l@s niñ@s de escuelas públicas recibieron en su tarjeta del Programa Mi Beca para empezar entre 800 y 900 pesos dependiendo del nivel educativo.

Señaló también que los microempresarios podrán aplicar para uno de los 50 mil microcréditos que estarán disponibles en apoyo a la economía de aquellos que lo necesiten.

Por último, agradeció a las personas que han hecho un esfuerzo por quedarse en casa y a las que no, les pido que lo hicieran, exhortando una vez más a tomar las medidas sanitarias de precaución

Y pidió a quienes tengan síntomas mandar un mensaje con la palabra Covid19 al 51515 o llamar a Locatel.