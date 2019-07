Vigilancia de Guardia Nacional en Metro no será permanente: Sheinbaum

La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, aclaró que la presencia de la Guardia Nacional en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no será de manera permanente y sólo acudirán cuando se hagan operativos sorpresa.

Durante la mañana de este martes, elementos de la Guardia Nacional implementaron un dispositivo de seguridad preventivo en nueve estaciones de cinco líneas de la red del Metro.

La mandataria local reconoció que si bien los delitos van a la baja en este medio de transporte, aún no se eliminan.

#GuardiaNacional revisa a usuarios del @MetroCDMX y vigila pasillos y accesos. Esto en B. Pto Aéreo L-1, Aragón L-5, C. de San Juan L-A, Agrícola Oriental

L-A, Romero Rubio L-B, Santa Anita L-8, Consulado L-5, Candelaria L-1 y Guelatao L-A. Revisiones serán itinerantes. pic.twitter.com/12vRlnCMPm — Israel Zamarrón (@iavzamarron) 30 de julio de 2019

“No va a estar permanente, sino que va a hacer algunos operativos, en particular en particular en algunas estaciones. Se ha hecho un buen trabajo de parte del Metro en la revisión de la seguridad, han ido disminuyendo los delitos, pero no se han acabado evidentemente y son operativos sorpresa, así como éste”, comentó.

Sheinbaum Pardo comentó que por el momento no se contempla llevar los operativos de este nuevo cuerpo de seguridad a otros medios de transporte de la Ciudad de México.

“Por lo pronto no, está así considerado, pero digamos su principal presencia está donde ya comentamos, en más alcaldías”, expuso.

Foto: @MetroCDMX

Durante la mañana de este martes elementos de la Guardia Nacional efectuaron un operativo de seguridad preventivo en las estaciones Bulevar Puerto Aéreo, Candelaria, de la L1; Canal de San Juan, Guelatao y Agrícola Oriental de LA; Aragón y Consulado de L5; Romero Rubio LB y Santa Anita L8.

Allí revisaron mochilas o maletas, realizaron labores de vigilancia en pasillos, al exterior, en puentes de acceso al Metro y en las inmediaciones de las instalaciones de este medio de transporte.