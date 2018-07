Vigilaré que no regrese la corrupción: Raúl Paredes Peña

Raúl Paredes, concejal del Partido Acción Nacional (PAN) por la vía de Representación Proporcional para la próxima alcaldía de Miguel Hidalgo, recibió su constancia junto a otros dos panistas y un priista, ellos se suman a la planilla de Víctor Hugo Romo para formar el cabildo.

El próximo concejal precisó que su prioridad será hacer que el ejercicio del presupuesto se utilice en seguridad, atender el combate a la corrupción, que no se incremente la burocracia y que los planes de ordenamiento territorial se hagan conforme a una consulta vecinal, entre otros.

“Seremos los vigilantes de que no regrese la corrupción, de que Víctor Hugo Romo haga que el presupuesto no vaya a estar en malas manos, no vamos a permitir que nos cambie el uso de suelo, que no se abuse de ello y que el presupuesto se utilice realmente en lo que se necesita para esta alcaldía”, adelantó.

El alcalde va a necesitar 85% de la aprobación del consejo, y no los reúne con los seis de su planilla, necesitará apoyo del resto de los concejales.

Cada una de las 16 concejalías estarán integradas por 10 miembros.

En este caso seis estaban dentro de la candidatura de Romo Guerra, como lo pauta la nueva Constitución de la Ciudad de México en la que se creó está nueva figura que dará balance a la gestión de las alcaldías.

Los tres concejales del PAN y uno del PRI llegaron por el número de votación que alcanzaron sus candidatos a las alcaldías, sin embargo el proceso electoral lo impugnó la candidata Margarita Martínez Fisher, y es la prioridad del PAN el que se vuelvan a repetir los comicios.Paredes comentó que la mitad de los ciudadanos votaron por el proyecto de Fisher, entonces está consciente que deberá que estar cerca de ese electorado.

Dijo que encabezará parte del proyecto de Fisher y no permitirá que la corrupción de la que ha sido acusado el alcalde electo, junto a sus funcionarios vaya a regresar a la administración 2018-2020.

“En esta ocasión hay un acuerdo que por primera vez las concejalías tendrán 10 integrantes porque conforme a la Constitución se deben acomodar de acuerdo a la población de las alcaldías, y podría ir de 10 a 15 concejales, pero en esta caso todas las alcaldías tendrán 10 concejales”, explicó.

Si la candidata de Por la CdMx al Frente gana la impugnación, Paredes Peña podría quedar fuera de la cocejalía, todo dependerá de los términos que definan las autoridades electorales.

Paredes Peña es licenciado en Comunicación egresado de la escuela Carlos Septién García y estudia la maestría en Periodismo Político. Además de ser impulsor y usuario de los sistemas de transporte

ciclista. Ha sido consultor de medios para Santiago Creel, enlace de Comunicación Social del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Constituyente, subdirector de análisis político de la delegación Miguel Hidalgo, entre otros.