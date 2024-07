Vochol regresa a CDMX: en este museo podrás verlo

El Vochol, una de las artesanías más particulares de México y el mundo, se encuentra en la Ciudad de México y está listo para que puedas visitar al Volkswagen "más mexicano".

El Vochol, el cual se hizo para conmemorar los 100 años de independencia de México en 2010, se trata un Volswagen Tipo 1 mejor conocido como "vocho", el cual está decorado con más de 2 millones de chaquiras por artesanos huicholes también conocidos como wixáricas.

Para dicha artesanía única en el mundo, tuvieron que colaborar familias de artesanos huicholes de Nayarit y Jalisco, quienes tomaron como lienzo la estructura del vocho, para modificarlo con diseños a partir de la chaquira, objeto que los huicholes emplean para la elaboración de sus dibujos sagrados que dan en ofrenda a sus dioses.

Cultura La historia del VW Sedán Tipo 1 en México, ¿por qué se le conoce como "Vocho"?

Cabe mencionar que dichos artesanos huicholes se tomaron hasta cuatro mil 760 horas de trabajo para terminar con la elaboración del vochol en la elaboración del Vochol.

¿En qué museo se exhibe el Vochol?

El vocho "más mexicano" lo puedes encontrar en el Museo de Arte Popular (MAP) en Revillagigedo, entrada por independencia, Centro Histórico 11, Esquina con Independencia en la delegación Cuauhtémoc.









La entrada al MAP es de $60 pesos, no obstante, dicho museo ofrece entrada libre para:

Artesanos

Menores de 18 años

Personas con discapacidad

Mayores de 60 años

Estudiantes y profesores con credencial vigente

Domingos gratis para el público en general.





Foto: @Vochol





¿En qué lugares del mundo ha estado el Vochol?

Además de su paso por múltiples estados de la República, el Vochol ha tenido incluso repercusión internacional y ha visitado diversos museos en distintas partes del mundo como:

San Diego Museum of Art, en California, EU

Smithsonian National Museum of the American Indian, en Washington, D.C., EU

BBVA Compass Plaza Building, en Houston, EU

Galery of the Denver International Airport, en Colorado, EU

Chaoyang Park, en Beijing, China

Musée du Quai Branly, en París, Francia

Parc de la Villette, en París, Francia

Musée Royaux des Beaux Arts, en Bruselas, Bélgica

Plaza Colón, en Madrid, España

Potter Fields Park, en Londres, Reino Unido

Cabe mencionar que el Vochol ha sido muy buscado y alabado en Alemania, especificamente en la Autostad VW, de Wolfsburg, el Deutsche Bank, de Frankfurt, la Feria Internacional de Turismo, de Berlín, y el Congress Center, de Leipzig





Conoce la Ruta Vochol pt. 1



✈️ Desde mi creación, he viajado a diversas partes de la República y países, como Inglaterra, Alemania y Francia



🌎 Me encanta ser un embajador del arte popular y soy orgullosamente mexicano



📍 Actualmente me encuentras en el @map_mexico ¡Te espero! pic.twitter.com/RMuRnokLQ0 — Vochol ® (@vochol) June 8, 2024

¿Por qué se le dice Vocho al Volkswagen Tipo 1 en México?

El sitio web de Volkswagen señala que hay certezas de cómo es que el VW Sedan Tipo 1, fue bautizado como "Vocho", sin embargo, detalla una posible teoría.

Se originó durante las guerras mundiales en Europa, cuando los franceses llamaban a los alemanes con el apodo de - boches -. A la llegada de Volkswagen a México, los mexicanos usando su ingenio y cariño designaron este apodo al vehículo, ignorando el significado de la palabra original.Explica el sitio web de Volkswagen

Como es sabido, todo lo que sube tiene que bajar, si bien fue un auto bastante rentable durante décadas, el surgimiento de competencia comenzó a mermar sus números, por lo que el 31 de julio de 2003 se dejó de producir en México. Un dato bastante llamativo es que la planta de Volkswagen en Puebla fue la que por más tiempo produjo "Vochos" en el mundo. Muestra de ello fueron los 1 millón 691 mil 542 de autos fabricados, también nombrados como “el auto del pueblo".