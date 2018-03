Xochitl Galvez Martha Tagle Martinez y Mariana Gomez del Campo se suman a la campaña de Barrales

Alejandra Barrales Magdaleno, precandidata a la jefatura de la Ciudad de México por la coalición PRD-PAN- Movimiento Ciudadano, dialogó con medios de comunicación sobre los cambios que habrá en su equipo de campaña; comentó que a la coalición Por la Ciudad de México al Frente, se sumaran personas de los tres partidos politicos. Primeramente, comentó que contará con el apoyo de la ex Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez Ruiz; asi como las Senadoras Martha Angélica Tagle Martinez y Mariana Gomez del Campo Gurza.





“Estoy muy animada porque todas son mujeres con trayectorias propias, yo siempre digo que son mujeres echadas para delante y que sin duda tienen mucho que aportar al proyecto” añadió la precandidata. Barrales Magdaleno afirmó la probabilidad de que personas sin partido político pudieran unirse a la campaña en caso de ganar la jefatura de gobierno; “sí hay gente de sociedad civil, (…) que nos comenten de forma particular qué es lo que van hacer, de qué se van encargar”.





Tras la renuncia a la jefatura de gabinete de Miguel Angel Mancera; Julio Serna se incorporará a la campaña de Alejandra Barrales y estará encargado de la coordinación política. La ex líder perredista reiteró su compromiso con la ciudadanía y comentó que una vez comenzada la temporada de campaña recorrerá todas las delegaciones de la capital y se enfocará en aquellas zonas donde el PRD no tiene presencia : “sobre todo nos va a interesar ir a platicar con la gente que no está con ninguno de nuestros partidos, con la gente que no ha tomado una decisión sobre qué partido prefiere, sobre qué candidato prefiere y es ahí adonde nos vamos a concentrar”, comentó.





“Queremos que conozcan nuestra propuesta, porque nos va bien con la gente que aún no ha tomado una decisión. Cuando nos acercamos y les platicamos nuestra propuesta la gente nos da su preferencia y por eso vamos a concentrarnos en ese perfil”.









Barrales Magdaleno planea hacer contacto con las personas y dijo que uno de sus principales es que la vean como una persona y no como política; “la gente lo que necesita, es gente que la entienda; que se sepa que de este lado también somos personas, que nos duele, que nos enoja (…) eso solo lo vamos a lograr dialogando con la gente”, concluyó.