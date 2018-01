Ya tengo experiencia trabajando con tigres: Barrales

En la tercera urbe más grande del mundo, como lo mencionó en entrevista exclusiva para El Sol de México, "¿ser la jefa de gobierno no sería como sacarse la rifa del tigre?", se le cuestionó. "Ya tengo experiencia trabajando con tigres y nos ha ido bien. Siempre me lo preguntan y siempre me saco la rifa del tigre", aseveró.

Reconoció lo sensible que es el tema de seguridad y que hay que atenderlo con empleo y educación, así como mantener a los jóvenes lejos de adicciones, y recuperar la confianza con la policía de barrio. "Pero, sobre todo, la aplicación de la ley sin distinciones para acabar con la impunidad", dijo.

Foto: Mauricio Huizar

Sobre si se mantendrá el discurso de que en la ciudad no hay crimen organizado indicó que, más que el discurso, permanecerá el trabajo que garantice a los ciudadanos el tránsito en paz.

“El debate no debe ser semántico, sino que la gente camine con tranquilidad por la calles; hay que reconocer lo que hay que reconocer, porque solo así se podrán revertir los resultados”.

Proyecto

Con Salomón Chertorivski y con Armando Ahued comentó que se lleva muy bien, que los considera buenos compañeros, como lo fueron en otros gobiernos, como el de Lázaro Cárdenas, ye en el caso de Ahued con Marcelo Ebrard.

"Estoy con la intención de que se unan a mi proyecto en caso de ganar, porque ambos tienen trayectorias importantes que les son útiles al proyecto; tenemos que aprovechar todo este capital", dijo.

Foto: Daniel Galeana

Sobre dicho plan de acción, indicó que el Frente buscará facilitarle a la gente calidad de vida, movilidad, educación, seguridad; es importante mejorar trayectos de transporte público; abastecer de agua potable para millones de personas en los próximos 25 años, es fundamental, expresó.

“Tengo un proyecto serio, profesional, hecho con especialistas del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM, que confirma mi interés por la ciudad, el cual no surge con una precandidatura, he trabajado muchos años en mejorar la calidad de vida en la capital, enfatizó.

Indicó que en el proyecto está de manera clara y detallada que se debe hacer los próximos 25 años para tener agua, movilidad, empleo, educación.

“No creo en proyectos de grupos, ni visiones de una sola persona, se necesita una visión de ciudad hecha por especialistas y compartida por sus habitantes”, estableció Barrales Magdaleno.

En relación a las diferentes visiones de su partido con Acción Nacional, en temas como el aborto y matrimonios entre personas del mismo sexo, indició que se trató de manera amplia en la conformación del Frente, y se llegó al punto de que son temas resueltos jurídicamente, “la ley es clara, hay ya falló de la Corte; eso ya no es debate, forma parte de los derechos y libertades de la ciudadanía”, dijo.

“Me corresponderá encabezar una segunda etapa del desarrollo social de México; que la gente tenga educación y calidad de vida empoderándola. Hay que darle acceso al empleo y una mejor enseñanza”, dijo en entrevista.

Un gobierno de coalición con el PAN y Movimiento Ciudadano, es sin duda la opción, subrayó; se dijo convencida de que lo mejor es gobernar con mayorías estables, “soy promotora de esta idea”, indicó, al recordar su trabajo para la conformación del Frente.

“Soy una mujer incluyente que creo en los acuerdos y respeto las diferencias, sé trabajar en equipo. Creo en el gobierno de coalición; me siento cómoda al trabajar con gente que piensa diferente, pero que tiene claro el objetivo que hay que lograr, en beneficio de la gente”, dijo.

Nivel nacional

Debemos buscar el apoyo de los capitalinos para un proyecto nacional que tiene un espacio particular en la ciudad, es una forma diferente de hacer política, en la medida en que se trasmite a la gente se decidirá a sumarse, expresó.

“Estoy positiva, hay grandes posibilidades para llevar adelante este proyecto, todo lo que hago es convencida de que es lo que le sirve al país. La coalición es un buen principio y me gusta la posibilidad de ser parte de esta historia, y trabajaré para que le vaya bien al país con este proyecto”, acotó.

A la campaña presidencial le van aportar los votos de la ciudad dando a conocer los pormenores del proyecto, la capital va a enfrentar dos programas, el de la vieja forma de hacer política, que no resuelve los problemas, y la otra que pone en el centro de las decisiones a la gente.

Lo que hoy se tiene claro es el proyecto y una vez que se tenga el programa se elegirá el perfil de quien estará a cargo, dijo.

Los problemas de la Ciudad de México no son ideológicos, son puntuales y van más allá de colores y diferencias partidistas, afirmó Alejandra Barrales Magdaleno, precandidata de Por la CdMx al Frente.