Zona cero en Línea 12 está rigurosamente vigilada, defiende Fiscalía

La zona cero y los talleres donde se analizan los restos del colapso de la Línea 12 del Metro se mantienen bajo vigilancia de la Guardia Nacional, policías capitalinos y de Investigación, por lo que no se ha autorizado el acceso a representantes de los medios de comunicación, aclaró la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM).

Tras la publicación del diario The New York Times, la fiscalía local precisó que desde el día del percance nadie que no fuera el personal acreditado ingreso a esos espacios y que las evidencias, datos de prueba, indicios obtenidos, y material acopiado por los especialistas fue embalado adecuadamente.

Foto Daniel Galeana | El Sol de México

Agregó que en coordinación con autoridades de las secretarías de Obras y Servicios y la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la presencia de notario público se ha dado fe de lo efectuado, a fin de proteger la cadena de custodia.

Finalmente, aseguró la Fiscalía, la zona cero, entre las estaciones Tezonco y Los Olivos, se mantiene precintada y nadie que no sea personal acreditado ha ingresado a ese espacio.