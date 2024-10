Chilangos necesitan más de 13 mil pesos al mes para tener un ingreso digno, revela estudio

El ingreso salarial digno para un trabajador de la Ciudad de México es de 13 mil 659 pesos al mes aproximadamente, lo que está por arriba de lo que requiere un empleado en Chiapas que asciende a 11 mil 146, pero por debajo de Baja California, cuyo cálculo es de 19 mil 577 pesos, planteó hoy Marcelo Delajara, investigador del Instituto de Investigaciones Anker.

Al momento de presentar el reporte sobre salario vital (o digno) estimación subnacional para la Ciudad de México, su autor reconoció que la política social capitalina es posible que sea útil como ayuda familiar, pero lo ideal es que los trabajadores sean autosuficientes, capacitados, productivos y salgan adelante con una vida digna.

Acción Mexicana contra la Pobreza recibió ese estudio, que lo elaboró el Instituto Anker el cual fue fundado con el respaldo de Global Living Wage Coalition (Coalición Global por el Salario Digno) y sus análisis estiman el salario vital para zonas y regiones específicas de un país con el uso combinado de datos, a fin de visualizar las condiciones y los costos de vida a nivel local. En la República Mexicana ya efectuó estudios en la materia para Baja California, Chiapas, Nayarit, Yucatán, Michoacán y ahora para la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, explicó que la definición de un salario vital o digno es la remuneración percibida por una persona trabajadora en un lugar determinado, por una semana de trabajo normal, suficiente para proporcionar un nivel de vida decente a la persona trabajadora y a su familia. Los elementos de un nivel de vida decente incluyen alimentos, agua, vivienda, educación, vestido y otras necesidades esenciales, incluida una provisión para imprevistos.

Un trabajador de tiempo completo en la Ciudad de México necesita percibir un ingreso mensual de 15 mil 790 pesos, impuestos incluidos, para tener una entrada neta de 13 mil 659 pesos y así solvente sus necesidades para vivir dignamente.

Sin embargo, afirmó el ponente, esos recursos cubren apenas las necesidades esenciales de una familia de cuatro miembros, padre, madre y dos hijos, en la que uno de los adultos es el proveedor principal de tiempo completo y otro trabaja parcialmente, pues el costo de una canasta básica digna para ese grupo de personas es de 23 mil 493 pesos, a valores de junio de 2024.

Agregó que el salario de la línea de la pobreza es de 10 mil 434 pesos mensuales, si en un grupo familiar, los dos proveedores ganan esa cantidad, están en pobreza, porque el salario vital calculado por el Instituto Anker es 30 por ciento mayor a esa cantidad.

“Si están ganando menos de los 13 mil 659 pesos mensuales, algo está faltando en esa familia, cuando no tienen una dieta adecuada los miembros de la familia o no tienen una vivienda adecuada los cuatro miembros de la familia o su vivienda no cumple con las condiciones de salubridad, o no están accediendo a otros bienes y servicios que son distintos de la vivienda o de la alimentación, por ejemplo, o transporte, vestido o acceso a comunicación y otras cuestiones importantes como salud y educación quizá, todos los que están por debajo de esos 13 mil 659 que hemos estimado para la Ciudad de México, quiere decir que algo está faltando en ese hogar para decir que su vida cubre la esencia básica socialmente”, advirtió el investigador.

Reconoció que no tiene un cálculo de la forma en que las ayudas que dan los gobiernos capitalinos y federal sirven para que una familia llegue a los 13 mil 659 pesos necesarios, son útiles sobre todo en México con altos niveles de desigualdad y las autoridades quizá las aumenten, a fin de sacar a las personas de la pobreza, pero insistió en que con el salario como una población se sostiene a sí misma.

En su oportunidad, Rogelio Montes, presidente de Acción Ciudadana contra la Pobreza consideró que ese monto es como un piso, ya que una familia requiere de al menos ocho mil 436 pesos para una dieta nutritiva de bajo costo, cinco mil 924 pesos para vivienda, incluidos los servicios, ocho mil 94 pesos para el resto de bienes y servicios y mil 119 pesos de imprevistos, lo que da un total de 23 mil 493 pesos y es el costo de un nivel de vida básicos pero decente para la familia tipo de cuatro personas.

Finalmente, informó que el estudio tuvo como fuentes el Censo Nacional de Población y Vivienda (2020), las encuestas nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares (2022), la de Ocupación y Empleo (2024), y la de Salud y Nutrición (2021), así como el Índice Nacional de Precios al Consumidor.