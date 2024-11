Clara Brugada se somete a operación para recuperarse de la cadera

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, llamó la atención al ausentarse del Desfile del 114 aniversario de la Revolución Mexicana en la CDMX.

Su ausencia se debió a que hizo una pausa en su trabajo para someterse a una nueva operación.

“Ustedes han visto que he tenido que usar bastón así que decidí hacerme un procedimiento que ya estaba programado para acelerar mi recuperación. Salí muy bien y con muchas fuerzas para seguir caminando con ustedes como siempre lo he hecho”, dijo en un video difundido en sus redes sociales.

La funcionaria comunicó esa razón en un mensaje de su cuenta de X en el que recordó que hace algunos meses la operaron de la cadera.

La jefa de Gobierno capitalina cumple hoy el tercer día consecutivo sin tener actividades públicas, la última fue el domingo pasado, cuando encabezó la entrega de tarjetas de " Mi Beca para Empezar" en el Monumento a la Revolución.