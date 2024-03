"Claramente va a haber ataques", afirma Godoy sobre los debates presidenciales

La ex fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que la oposición copió propuestas de Clara Brugada Molina, como los apoyos a adultos mayores y la mejora en la movilidad, y previó que en el debate habrá ataques.

En entrevista con El Sol de México, la aspirante a una senaduría por Morena, consideró que no es necesario retomar planteamientos de Santiago Taboada Cortina y Salomón Chertorivski Woldenberg para la capital, pues, aseguró, ellos sí recogen ideas de la morenista.

“Clara trae muy buenas propuestas y muchas, creo que más bien está siendo al revés, ella presentó todas sus propuestas y le han copiado, de pronto ya parecen las mismas, lo de los adultos mayores, el fortalecimiento del sistema de movilidad etcétera, cuando la primera que lo dijo fue ella, entonces no creo que sea necesario retomar algunas”, mencionó la ex diputada federal.

En el marco del primer debate entre los candidatos, Godoy Ramos comentó que a diferencia de las propuestas de Brugada Molina, algunas de las planteadas por Taboada Cortina y Chertorivski Woldenberg son sólo electorales y no son viables. La exfiscal consideró que las propuestas de los candidatos de oposición reflejan que no tienen la suficiente experiencia para gobernar la capital del país.

“Claramente va a haber ataques, pero ojalá no sea lo que impere en un debate, lo que queremos es que la gente conozca las propuestas, pero hay propuestas que se hacen, porque están buscando el voto y diría propuestas electorales.

“Las propuestas que lleva Clara son porque conoce a la gente, conoce la ciudad, conoce la administración pública, ha demostrado en un lugar enorme, en una alcaldía complicada que se puede gobernar de otra manera”, mencionó.

En materia de seguridad, Godoy Ramos dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que nació en 2015, necesita una revisión y una coordinación con un Sistema Anticorrupción capitalino, como propone Brugada Molina, para el combate a la corrupción cometida por servidores públicos.

Destacó que la morenista propone un fondo para recuperar los bienes asegurados en los casos de corrupción y delincuencia, parecido al Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado.

“Ella presentó la semana pasada sus propuestas para 'Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción', que claro en parte toma algunas de las acciones que realizamos desde la Fiscalía, como la creación de la Fiscalía Especializada en contra de la corrupción, una Fiscalía de nueva creación donde el titular es un hombre que fue nombrado por el Congreso”, explicó.

La exfiscal fue cuestionada sobre la propuesta de Taboada Cortina para desarrollar e implementar tecnologías de análisis predictivo para anticipar y prevenir el crimen, con base en el uso de algoritmos en las cámaras y equipos del C5. Ella contrastó la idea con la de Brugada Molina de duplicar las cámaras de seguridad para llegar 150 mil.

“No conozco los algoritmos, no sé de que está hablando este señor, pero sí conozco lo que te permite una cámara C5, con un C2 de ahí trabajando muy bien sí, porque puedes dar seguimientos impresionantes, a las personas, a los autos.

“Las cámaras ayudan muchísimo, por eso uno de los planteamientos de Clara es duplicar el número de cámaras en la ciudad “, dijo.

Al hablar sobre las que cosas que faltaron por hacer en la Fiscalía capitalina, para la que no fue reelecta en enero pasado por el Congreso de la Ciudad de México, reconoció que faltaron por hacer cosas, pero consideró que la institución quedó más reforzada.

“Me faltó mucho, pero caminamos mucho. Siempre se va a tener que estar trabajando, no creo que en algún momento se llegue a decir hoy tenemos ya la Fiscalía modelo y no nos falta absolutamente nada, siempre se tiene que estar evaluando, estar cuidando.

“Me parece que dimos pasos importantes en la creación de una nueva institución que no fuera una simulación solamente a un cambio de nombre de Procuraduría a Fiscalía, sino buscar que se quedaran estructuralmente modificaciones importantes, reorganizamos internamente a la Fiscalía, buscamos profesionalizar y certificar a policías de investigación”, comentó.