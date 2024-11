Entre violines y trompetas, así serán las nuevas clases de música en escuelas de la CDMX

Hijos de comerciantes del Centro Histórico, quienes estudian en la primaria pública Gabino Barreda, buscarán ser la segunda orquesta infantil de la CDMX, tras la donación de 76 instrumentos que forma parte del programa Do re mi fa sol para la Ciudad de México.

Verónica Cortés Gómez, directora de la escuela, indicó que está es la primera vez en dos décadas que las aulas de la escuela albergarán instrumentos musicales como violines, trompetas, violonchelos, oboes, tubas, trombones, fagot, ukeleles, clarinetes, flautas, tarolas, panderos y hasta un piano eléctrico.

“Nunca habíamos tenido clases de música. Muchos de los niños que vienen a estudiar son hijos de comerciantes del Centro Histórico. Esta sería la primera vez que podremos dar esas clases y que todos aquí veamos tantos instrumentos reunidos y también que podremos conocer, de no ser por la donación, no podríamos acceder a ellos”, detalló.

Metrópoli Mariachis rompen récord en el Zócalo de la Ciudad de México

Córtes relató que días atrás le avisó a toda la escuela que pronto llegarían instrumentos de música para aprender a tocarlos. Aseguró que las niñas y niños de primero a sexto grado se pusieron muy contentos; algunos profesores hasta preguntaron qué instrumentos les gustaría aprender; y muchos dijeron que el piano, batería y hasta el violín.

“Aquí y en otras escuelas no se enseña música por la economía, porque un instrumento es caro. Sabemos que en otras escuelas ni la flauta se toca, por lo mismo aquí tampoco hemos tenido la flauta (...) pero ya nos apoyaron con la integración de maestros de música que estarán con nosotros todos los días a partir de la siguiente semana”, detalló la directora del plantel conformado por 300 alumnos.

Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX, durante la entrega de los primeros instrumentos musicales a escuelas de la capital del país. Foto: Nadya Murillo / El Sol de México.

A partir del martes de la siguiente semana, indicó, comenzarán a dar talleres de introducción, medirán el interés y compromiso de los alumnos y buscarán que la clase de música se incorpore a su horario escolar, que va de las 8:00 a 12:30 horas.

Te puede interesar: Beca Rita Cetina: cómo crear tu cuenta Llave MX antes del registro al apoyo

Mari Cruz Perfecta, quien es madre de una niña de primer grado, contó que su hija no ha podido conocer de cerca un instrumento musical porque no hay recursos, y la única vez que ella tuvo oportunidad de acercarse a la música y estudiarla fue cuando cursaba la secundaría a través de clases de flauta.

“Me hubiera gustado aprender a tocar el piano, pero sólo en la secundaría tuve clases de música, como tal de flauta. No aprendí a tocarla bien porque el profesor no iba o no daba clase (...) pero no había muchas otras opciones, por la economía se pedía la flauta, era lo más económico y que podían pagar nuestros papás”, recordó.

Mari Cruz indicó que cuando su hija se enteró de que llegarían los instrumentos se puso muy contenta, pero no pudo decirle cual quería aprender porque no los conoce. “A ver qué me dice, cuál le gusta. Yo le diría que el piano, pero el que le guste yo la voy a apoyar”, dijo.

Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX, en la entrega de instrumentos a la primaria Gabino Barrera. Foto: Nadya Murillo / El Sol de México.

Escuelas de CDMX recibirán donaciones de instrumentos musicales

La primaria Gabino Barreda se convirtió en la primera escuela en recibir la donación de instrumentos musicales. De acuerdo con Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, se espera que 500 escuelas, entre primarias y secundarias, sean las beneficiadas hasta 2025, aunque la meta de su sexenio serán cerca de cuatro mil.

Este modelo, precisó, busca replicar a la orquesta infantil de la primaria Uganda, de San Miguel Teotongo en Iztapalapa, que desde hace más de dos décadas, con la donación de más de 80 instrumentos, ha logrado conformar una orquesta activa de 120 niños.

Esta orquesta es la única en su tipo en la Ciudad de México y la mayoría de alumnos busca tocar la marimba, batería y el acordeón, ya que parte de las canciones que se enseñan son regionales.

Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX, en la entrega de instrumentos a la primaria Gabino Barrera. Foto: Nadya Murillo / El Sol de México.

“La orquesta es un proyecto que se gestó hace 20 años en la primaria, ha tenido cuatro profesores. Y no sólo les enseñamos a tocar un instrumento, es una educación global, donde se ve matemáticas, historia, composición. Y aproximadamente de 10 a 20 niños por salón aprovechan las clases de la orquesta”, relató Marco Antonio Ramírez, director de orquesta.

Muchos estudiantes como Victoria Ramírez, quien tiene 10 años y toca la marimba en la agrupación desde hace cuatro, piensan en la música como una carrera a desempeñar.

Me gustaría ser maestra de música (...) cuando toco me pongo muy contenta y cuando estoy en un escenario siento mucha emoción. Es muy bonito saber tocar la marimba o la música, yo pienso que está bien que haya más escuelas que también tengan música.Victoria Ramírez.

Cerca de 80 instrumentos que se han aprovechado por generaciones de estudiantes de esta escuela cuentan con 20 años de vida, por lo que Brugada se comprometió a que la primaria Uganda sea de las próximas instituciones beneficiadas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de CDMX, se iniciará una convocatoria para que las primarias y secundarias públicas se registren para ser las próximas beneficiadas del programa que arrancó este martes en la capital.