Acepta Sheinbaum que hay misoginia entre sus compañeros de partido porque aspira a la Presidencia

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aceptó que entre sus compañeros de partido hay misoginia porque ella es candidata para ser presidenta de México.

Así lo aseguró al participar en el Diálogo Mujeres de América por los Derechos y el Bienestar que se desarrolló en el Museo Nacional de Antropología.

Cuando Pepa Bueno, moderadora y directora de El País, le preguntó: "¿usted siente machismo a su alrededor porque es candidata?”. La mandataria dijo:

Pues claro que hay una parte de misoginia en la sociedad, en compañeros también.

"Pero lo importante aquí yo creo, qué es lo que piensa la gente; creo que cada vez el pueblo de México piensa más en las mujeres en distintos puestos y no solamente de elección popular: hoy hay una mujer por ejemplo que es astronauta que es mexicana, que viajó al espacio y eso representa un ejemplo para las niñas, porque entonces como niña no te quedas en el marco donde por mucho tiempo te educaron, en donde a lo único que tienes acceso es a una cosas y a otras no, porque eso no es espacio para las mujeres”, abundó.

La mandataria consideró que es falso que llegar a un cargo de elección popular sea suficiente y que con ello se sienta que se ha logrado todo: “Es falso, porque tienes que luchar desde el lugar donde estás por los grandes derechos, por los derechos de la igualdad y por el derecho de la igualdad sustantiva de las mujeres en todos sentidos”.

Al cuestionarle de parte de quién viene la misoginia en su contra, Sheinbaum dijo que es público y notorio y que cada quien haga su interpretación.

“Aquí lo más importante es el cambio en la sociedad también y eso tiene que ver con la lucha de las mujeres y tiene que ver con la Cuarta Transformación. México está cambiando y creo que uno de los ámbitos en donde está cambiando es en los derechos de las mujeres y la participación de la mujer en la vida pública”.

La funcionaria comentó que en el caso de México también se vive violencia política contra la mujer aunque a veces parece soterrada.

“Te critican y uno tiene que preguntarse: ¿le harían la misma crítica a un hombre?, ¿le dirían a un hombre es el favorito del Presidente por ejemplo?, o es un asunto más bien que tiene que ver con ser mujer. Entonces más que afirmarlo, más bien digo hay que cuestionar, en general cuando hay una mujer que está peleando por los derechos de todos y de todas y particularmente por los derechos de las mujeres, si no hay también una crítica soterrada por el solo hecho de ser mujer”, explicó.

Al reiterarle la pregunta de qué compañeros cometen misoginia, dijo: “ya que cada quien haga sus interpretaciones”.





