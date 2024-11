Colectivos denuncian que 20 búsquedas de personas están detenidas en la CDMX

Al menos 20 búsquedas que ya estaban programadas para los próximos meses en la Ciudad de México se quedaron detenidas por la falta de seguimiento y retrasos de la Comisión de Búsqueda de personas local (CBPCM), denunciaron activistas y familiares de las víctimas.

Ante ello, madres buscadoras exigen la destitución de Enrique Camargo Suárez como titular de la Comisión de Búsqueda y de su subalterno, Juan José Aguirre Hernández.

En entrevista con El Sol de México, María del Carmen Volante, madre de Pamela Gallardo, quien desapareció el pasado 5 de noviembre de 2017 en la zona del Ajusco, señaló que el comisionado ha violentado el derecho de las madres al detener las búsquedas y al no darles seguimiento.

“Desde el día 23 de octubre yo tenía cita en el Incifo porque, como saben, desde junio de este año se encontraron 18 elementos óseos en el Ajusco, tenían que continuar las búsquedas y bueno ya no se hicieron porque el comisionado dijo que no era el tiempo, que no era el momento, que había que esperarse cuando se supone que se iban a retomar en octubre”, acusó.

Indicó que los dos funcionarios no cumplen con la elaboración de planes de búsqueda eficaces, con el buen manejo de presupuesto para herramientas y materiales para realizar las búsquedas de campo, además de no tener conocimiento de cada uno de los casos.

El colectivo Hasta Encontrarles reclama la recontratación de Cinthya Eslava Montiel, pues atribuye los retrasos a su salida como subdirectora de ese organismo, pues era ella quien realizaba esas tareas.

Eslava dejó su cargo desde el 24 de octubre; llevaba más de 11 años acompañando a las familias buscadoras independientes con investigaciones de larga data. Participó en las tres brigadas de búsqueda nacionales, la primera brigada internacional en Tijuana y la brigada estatal en Sinaloa.

La ex funcionaria explicó que las investigaciones de larga data son más extensas y requieren de mucha investigación y trabajo.

“El tema con las personas de larga data es que necesitas adentrarte más en la investigación y tener mucha información de la Ciudad de México para saber cómo y qué trabaja la criminología. Saber qué es lo que tenemos, y eso lo haces a partir de notas periodísticas de informes, o sea, es mucho trabajo que no quieren hacer”, explicó.

Foto: Jose Melton / La Prensa

“Lo importante es que no se queden paradas las búsquedas de las familias. Los avances que se han tenido con las 20 búsquedas han sido por mi trabajo y lo importante también es que él se reúna con las familias para que haya avances y conozca cada uno de los casos”, resaltó.

Señaló que, desde la entrada de Camargo como titular de la Comisión en 2022, fue acosada laboralmente; sin embargo siguió con su trabajo.

En tanto, el Consejo Ciudadano de Búsqueda publicó un comunicado firmado por cinco madres buscadoras, quienes se manifestaron a favor de Camargo, y se deslindaron de la postura del Colectivo Hasta Encontrarles.

“Con el objeto de evitar confusiones o que se tergiverse la información, aclaramos nuestra exclusión, respecto de las opiniones referidas por parte de los colectivos, particularmente del comunicado fecha 23 de noviembre de 2024, emitido por Hasta Encontrarles .Nuestra finalidad es aclarar, colaborar, promover y fomentar las relaciones interinstitucionales que permitan identificar soluciones al fenómeno de la desaparición de las personas”, señala el comunicado.

“Yo lo único que quiero es encontrar a mi hijo, a mí no me importa quién está en la institución, quién sí trabaja y no, sólo quiero encontrar a mi hijo y que todos trabajen. Todos deben poner su granito de arena, no sólo la Comisión, también la Fiscalía que tiene muchas omisiones, para encontrar a los 116 mil desaparecidos que hay en la Ciudad de México”, manifestó una de las madres, quien pidió el anonimato.