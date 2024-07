Comerciantes sufren por clausura de plaza Izazaga 89, ¿cuáles son las quejas?

Comerciantes que viajaron ayer desde otros estados para surtirse de mercancía en el centro mayorista de Izazaga 89, reconocido por su amplia oferta de productos chinos, se vieron afectados por el cierre de la plaza.

Al llegar al edificio, vendedoras originarias de Hidalgo y Veracruz expresaron su preocupación, tras enterarse que el jueves la plaza fue clausurada por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México por no contar con los permisos necesarios para realizar diversas obras.

Una de las afectadas fue Ana Mejía, quien tiene una papelería en el poblado de San Juan Tacoalco, Hidalgo, donde vende artículos escolares y productos de novedad como ventiladores, lámparas, entre otros artículos.

“Vengo por producto de papelería, vengo cada mes desde Hidalgo. De hecho me hago tres horas de camino y no sabía que estaba cerrado, ahora no sé dónde voy a comprar mi mercancía”, lamentó la mujer.

“Llevamos productos de novedad que no llegan al pueblo, llevamos cosas económicas porque esos productos allá son carísimos”, explicó.

Otro caso fue el de Laura Ordaz, quien viajó cuatro horas desde Veracruz para comprar juguetes lego en esa plaza.

“Los compró aquí porque son más baratos y hay más variedad, pero ahora voy a tener que ir a la Merced o a buscar en otro lado porque yo solo vengo hoy de ida y regreso. Me hice cuatro horas de camino y no puedo regresar, tengo que llevarme algo hoy”, expresó.

La mayoría de los comerciantes foráneos que llegaron ayer al edificio desconocían que existen otros dos inmuebles, Izazaga 38 y 151, que también venden productos chinos y que son administrados por las mismas personas.

En tanto, vendedores capitalinos, como Karina Vázquez, señalaron que aunque hay otras plazas, prefieren este inmueble por sus precios accesibles.

Karla contó que asiste cada 15 días al edificio para comprar cosméticos y revenderlos a sus clientes en la alcaldía Magdalena Contreras.

“Veníamos al sexto piso por cosmético, venía a surtirme y ahora no sé dónde voy a comprar, vengo cada 15 día por cositas para el cabello, maquillaje, productos para uñas”, narró.

“La plaza nos ayuda bastante, principalmente en el precio y en segunda porque muchos vivimos de esto y ahorita pues ya no pudimos comprar. Sí sabemos que hay otras lugares, pero esta es la buena, tiene mucha variedad y nos ayuda mucho a la economía porque aquí es precio accesible, aunque digan que es producto chino, es un producto que está al alcance de nuestro bolsillo porque lo podemos vender al doble, y es una ayuda demasiado grande”, manifestó la joven.

Autoridades capitalinas explicaron el jueves a El Sol de México que para abrir nuevamente, el edificio se tiene que regularizar, ya que viola el Reglamento de Desarrollo Urbano y Vivienda referente al Centro Histórico. “La apertura depende ellos (dueños), que presenten el documento que no presentaron”, dijeron.