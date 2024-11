Continúan dos personas hospitalizadas tras agresiones al interior de L7 del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que dos, de los cuatro hombres que fueron agredidos al interior de la estación Tacubaya, de la línea siete, permanecen hospitalizados.

Roberto “N”, se encuentra en el hospital Rubén Leñero, en la alcaldía Miguel Hidalgo; y José “N” en el Magdalena Salinas.

“Se informa que el Hospital General Rubén Leñero @IMSS_Bienestar dio de alta a un segundo lesionado de la Línea 7 del @MetroCDMX. Por ahora, solo una persona permanece hospitalizada por este lamentable suceso. Se encuentra estable.

El Hospital de @Tu_IMSS en Magdalena de las Salinas continúa brindando atención médica a una persona, la cual se encuentra grave pero estable”, informó en sus redes sociales la Secretaría de Salud de la CdMx (Sedesa).

De acuerdo con una consulta realizada a Sedesa por El Sol de México, durante la tarde se conocerá el avance de salud de ambos hombres, por lo que aún se desconoce la fecha de su alta médica.

Roberto “N”, continúa en valoración médica, sin embargo, uno de los familiares de Roberto, ha acudido al hospital para la visita de las 11:00 horas de este miércoles y conocer el estado de salud.

“Estoy esperando a que me dejen pasar para ver qué me dicen. Sabemos que está despierto, pero todavía no dice nada”, comentó su familiar.

No obstante, personal médico le informó, que Roberto fue trasladado a otra unidad médica para una valoración de neurocirugía, pero se espera que regrese al hospital Rubén Leñero.

Mientras que Plácido “N” y Carlos “N”, quienes fueron atendidos en Rubén Leñero recibieron el alta durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles.

Por su parte el Metro informó que se encuentra brindando apoyo a las familias de las cuatro personas lesionadas, a través del apoyo del seguro del transporte.