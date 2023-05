Coyoacán elimina más de 200 chelerías ilegales

La alcaldía Coyoacán retiró 223 chelerías ilegales instaladas en la demarcación en los últimos 18 meses, reveló el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, durante su comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México.

Ante diputados locales de Comisiones Unidas, el alcalde destacó la realización de 26 operativos que han logrado un “reordenamiento”.

“Con acciones como los dispositivos contra chelerías, eliminamos puntos de adicción para la niñez y la juventud, que además son detonadores de inseguridad. En 26 operativos se han suspendido o retirado 223 negocios ilegales de venta de alcohol”, indicó Giovani Gutiérrez.

El alcalde apoyó el proyecto Conjunto Estado Azteca, que contemplaba la construcción de un hotel, conjunto habitacional y plaza comercial, pero fue detenido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la Ciudad de México por no contar con el estudio de manifestación de impacto ambiental.

Señaló que no ha recibido un nuevo proyecto del Conjunto Estadio Azteca, y resaltó la importancia de su ejecución por la derrama económica que dejará la Compa Mundial que se realizará en México en 2026.

“En el tema del Estadio Azteca no tenemos algún documento ingresado todavía. Todavía el balón no está en nuestra cancha. Va a tener el estadio una tercera Copa del Mundo, se me hace muy importante que esto camine porque una Copa del Mundo da una derrama económica importante al país”, dijo el alcalde.

El alcalde destacó la reducción de 33.3 por ciento en la incidencia delictiva en Coyoacán, luego incrementar 50 por ciento los elementos de seguridad y adquirir 41 vehículos de vigilancia.

“Además de la adquisición de estos vehículos y contar con 50 por ciento más policías, en próximas fechas pondremos en marcha nuestro Centro de Comando (C2), con 48 sitios y 144 cámaras de videovigilancia, que nos permitirán mantener a la baja la incidencia delictiva”, señaló.

El diputado de Morena, Carlos Hernández, recordó que el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) un aumento en la percepción de inseguridad en los habitantes de Coyoacán de 42 a 55 por ciento, y cuestionó las labores en seguridad.

El diputado de Morena, Gerardo Villanueva, exhortó al alcalde a revisar su equipo de trabajo, pues Fernando Von Roeherich, hermano del ex diputado Christian Von Roerich vinculado a proceso por uso ilegal de atribuciones, era titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la alcaldía Coyoacán.

En la comparecencia, el alcalde Giovani Gutiérrez destacó la creación del Centro Integral de Atención a la Mujer “Ifigenia Martínez”, el cual brinda refugio, apoyo psicológico y jurídico a mujeres que sufren violencia, así como la capacitación a elementos de la alcaldía en perspectiva de género.