Crisis de agua afecta a hospitales de la CDMX

Pipas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) apoyan desde hace un mes con 30 mil litros de agua diaria al Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga, en la alcaldía Cuauhtémoc, debido a la escasez del recurso.

El nosocomio es el único en la capital que está dentro del operativo de emergencia por la crisis hídrica, de acuerdo con el titular de la Gerencia de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias del organismo, José Severo Garrido.

El funcionario informó el pasado martes, durante la Sesión Informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas que, desde el 17 de enero el hospital es abastecido con 30 mil litros de agua diarios para satisfacer las necesidades primordiales en las diversas unidades médicas, las cuales brindan atención a pacientes de alta especialidad.

Durante un recorrido en el lugar, una pipa de la Conagua de 10 mil litros, con el número 671 y la leyenda “servicio gratuito”, ingresó por la puerta número nueve, en donde está la cisterna con dos compuertas de lámina.

El abastecimiento lo hacen dos trabajadores de la Conagua en aproximadamente 30 minutos, luego de conectar la manguera a la toma de agua del tanque y dirigirla a la cisterna del centro de salud.

Familiares de pacientes del nosocomio, mencionaron a El Sol de México que el abastecimiento por medio de pipas cubre las necesidades básicas, pues hay servicio de baño y agua en los lavamanos, pero se cierra de las 20:00 a las 07:00 horas.

“Quitan el agua desde las ocho de la noche y la abren a las siete de la mañana. No hay problemas de agua, porque sí hay en el baño y para mi familiar que está en terapia intensiva. Sólo la quitan a las 20:00 horas", dijo Vianey Guadalupe.

Mónica y Raquel, quienes duermen desde hace tres días afuera del hospital luego de que un familiar ingresó de urgencia, coincidieron que es un problema no tener baño en la noche, pues para encontrar un sanitario caminan varias cuadras en una zona que consideraron peligrosa.

“Cierran los baños a las 20:00 horas y ya no nos dejan entrar, tenemos que salir a buscar a unas cuadras, pero en esta calle hay mucha delincuencia como para ir a otro lado”, dijo Mónica.

De acuerdo con Conagua, el suministro de pipas de agua beneficia a cerca de siete mil personas, pues el hospital sigue con sus operaciones.

La falta del recursos también afecta a vecinos y dueños de negocios de la Colonia Doctores, como el sanitario público que está a un costado de la estación Hospital General, del Metro, pues hay quienes dijeron invertir hasta cinco mil pesos a la semana en tres pipas de 10 mil litros.

“Rentan los dueños tres pipas a la semana de 10 mil litros cada una, les sale en mil 700 pesos cada una. Tiene dos semanas que empezó a caer muy poca agua, con muy poca fuerza, y en el negocio es indispensable”, dijo Sergio, quien cobra la entrada en el sanitario público.

Enrique Lozano, vendedor en un local de instrumental médico frente a la puerta dos del hospital, señaló que desde hace dos semanas el suministro de agua cae hasta las 13:00 horas, cuando hace dos meses era hasta las 17:00 horas.

“Sí te llega, pero hasta las 14:00 horas y después ya no. Antes hasta las cinco de la tarde nos caía todavía. Esto no nos había pasado antes”, comentó Enrique Lozano.

Durante la madrugada es suspendido el servicio de agua FOTO: Romina Solís / El Sol de México

Los problemas de desabasto ocurren también en el Hospital General de Zona Número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la alcaldía Álvaro Obregón, donde pacientes aseguran que no hay agua ni para bañar a los bebés.

“A mi sobrino recién nacido no lo bañaron precisamente porque nos dijeron que no había agua. Deberían de regularizar el consumo de las empresas que sí gastan agua, porque para un hospital es indispensable”, mencionó Guadalupe Bustamante, hermana de una paciente.

Por los problemas de escasez, Patricia trasladó a su familiar al Hospital Siglo XXI, pues contó que en la Clínica 8 no hay líquido ni para ir al baño.

“Estaba en la Clínica 8, pero lo sacamos porque está muy mal el hospital, los baños están sucios y no hay agua”, dijo.

Personal de la clínica de salud relató a este diario que algunos días no hay agua, mientras otros sólo la quitan de 13:00 a las 16:00 horas como medida para ahorrar. Además aseguró que hay apoyo de servicio de pipas.

“Hay días que no hay (el recurso); por ejemplo, ayer no hubo. Desde hace dos semanas quitan el agua en el hospital de una a cuatro de la tarde como medida para ahorrar agua. Y sí he visto que luego surten agua con pipas”, comentó un trabajador del nosocomio.

Hasta el cierre de esta edición, el IMSS no respondió a este diario sobre la problemática del agua en los hospitales.