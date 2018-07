Cumpliremos con la voluntad del pueblo: Ricardo Núñez Ayala

Abogado de 51 años de edad, Ricardo Núñez Ayala es el alcalde electo de Cuautitlán Izcalli, para quien el desarrollo de la localidad se debe conseguir a través de recursos solicitados en el ámbito internacional

En entrevista, refiere que es fundador de Morena y que no ha pertenecido a otro partido político.

En su gobierno plantea pedir apoyos internacionales, incluso a la Comunidad Económica Europea para aplicarlos en la prevención y combate a la violencia contra las mujeres, pues Cuautitlán Izcalli es uno de los 11 municipios mexiquenses con Alerta de Violencia de Género.

Aclara que estos recursos no serán deuda pública, sino un apoyo económico para aplicarlos a programas municipales.

A unos días de los comicios del 1 de julio, el alcalde electo habla de su triunfo.

“Yo no tenía duda de que ganaría, durante la campaña y en el contacto diario con la gente me di cuenta de que querían un cambio, las condiciones sociales estaban dadas y me permitieron entender que iba al triunfo, no tuve duda”.

Afirma que su triunfo pertenece a los izcallenses.

“Nuestra tarea es que juntos recuperemos al municipio de la corrupción y la impunidad”.

Recuerda la austeridad con que trabajó durante su campaña electoral. Ni un espectacular fue colocado durante su campaña, donde sólo utilizó una hoja de propaganda que entregó en la mano a los ciudadanos, así como panfletos, pegotes y mantas, demostrando que no es necesario gastar tanto dinero para obtener el triunfo.

“Morena alzó muchas expectativas y cumpliremos con la voluntad del pueblo; vamos a hacer muchas cosas y a dejárselo al tiempo”, indicó el alcalde electo.

Ricardo Núñez aseguró que confía en las instituciones del gobierno del Estado de México y que no conoce personalmente al gobernador Alfredo del Mazo, inclusive cree que la próxima Cámara de Diputados local deberá de hacer una reingeniería de todos los programas y entrar en otra dinámica para que los próximos ayuntamientos reciban sus participaciones federales y estatales de forma directa.

Respecto a los salarios, asegura que su esposa estará al frente del DIF municipal de forma honorífica.

Dijo que él se sujetará a los tabuladores que maneja el Consejo de Valoración Salarial del Estado de México, -aquí Cuautitlán Izcalli se ubica en los 92 mil 752 pesos al mes-, pero aclaró que pretende ganar no más de 60 mil pesos.

El objetivo no son los salarios, sino la transformación de los gobiernos municipales, “llegar a ser un cambio verdadero, ya no podemos seguir por el mismo camino del saqueo, de concebir el ejercicio de gobierno como un camino para enriquecerse, sino para servir; ésta será mi conducción”, apuntó.

Ricardo Núñez Ayala, tiene 51 años de edad y es originario del pueblo de San Juan Atlamica. Es licenciado en derecho por parte de la ENEP Acatlán de la Universidada Nacional Autónoma de México.

Se ha desarrollado en el Poder Judicial de la Federación, en tribunales colegiados de circuito, principalmente como secretario de estudio y cuenta, elaborando proyectos de sentencias y jurisprudencias.