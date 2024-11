Darán apoyo emocional a habitantes de Mixcoac por microsismos

Especialistas en salud mental, geólogos y urbanistas iniciarán la aplicación de cuestionarios, avalados por investigadores de la UNAM, para analizar las necesidades emocionales y brindar atención psicológica a los habitantes de seis colonias del poniente de la Ciudad de México afectadas por los microsismos registrados desde mayo del año pasado.

Alejandro Salazar Méndez, ingeniero geólogo del IPN que participa en este proyecto, informó que desde junio inició el trabajo con los expertos, ya que vecinos de las colonias Torres de Mixcoac, Alfonso XIII, San José Insurgentes, Insurgentes Mixcoac, Mixcoac, Unidad Lomas de Plateros, han externado preocupación, estrés, falta de sueño y miedo ante los movimientos ocasionados por la Falla de Mixcoac.

“Tienen miedo de que otra vez empiecen los microsismos. Desde hace dos meses en la zona ya no hay, aunque hace unas semanas se han registrado por Narvarte, a varios kilómetros del poniente y la falla. Nos han expresado que no pueden dormir por la ansiedad. Mucha gente se fue de la zona, otros ya regresaron, pero otra vez ya quieren irse; entonces hay una cuestión ahí que no se ha estudiado a grosso modo y queremos entrar directamente en las colonias para apoyarlos”, dijo Salazar en entrevista a El Sol de México.

CDMX Microsismos en CDMX: cuáles son las fallas geológicas que los originan, según la UNAM

El equipo de especialistas está conformado por María Cristina Maya, del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia; Octavio Salvador Ginez, experto en psicología de riesgo ambiental, así como por geólogos y urbanistas voluntarios del IPN y la UNAM, quienes desarrollaron dos cuestionarios de 26 y 98 preguntas.

El primero, señaló el investigador, comenzará a aplicarse entre el 9 y 13 de diciembre o de forma inmediata si en las próximas dos semanas se registra un microsismo.

Los formularios serán contestados de forma digital por cualquier persona que quiera colaborar, aunque se espera como mínimo la participación de 200 habitantes, para comenzar a evaluar las secuelas que ya ha dejado la Falla de Mixcoac en casi 18 meses.

Puedes leer: Microsismos en CDMX: experto de la UAM hace recomendaciones ante estos eventos

“La primera evidencia será lo que haremos en los siguientes días que es hacer este pequeño cuestionario sobre la ansiedad y los efectos adversos de los sismos en esa área. Los vecinos sí están interesados y la primera zona será Torres de Mixcoac porque ahí está la falla directamente. Bueno, la fractura está en sus terrenos.

“Entonces ellos van a ser la primera zona donde vamos a hacer las encuestas y ellos están muy interesados porque me han comentado que siguen con el estrés, con ese miedo de que vuelvan a suceder los microsismos”, detalló el geólogo voluntario del IPN.

Las preguntas del primer cuestionario, precisó, están relacionadas con si la población cree la información que el gobierno de la ciudad están proporcionando acerca de los microsismos, ya que, debido a la prolongada presencia de éstos han comenzado a surgir teorías relacionadas con la construcción de nuevos edificios o extracción del agua; ello a pesar de que geólogos y sismólogos han acudido a la zona para ayudar a los vecinos y explicar que la Falla de Mixcoac ya existía, pero tiene épocas de activación.

“También se les va a preguntar cómo se sienten después de un microsismo, habrá un semáforo con 10 valores para evaluar el sentir de los vecinos. (...) es para visualizar y entender qué es lo que está sintiendo la persona”, precisó.

El cuestionario está avalado por la Facultad de Psicología de la UNAM y será la primera base de datos en la Ciudad de México y el país que evaluará la salud emocional de personas que habitan en zonas de riesgo o donde surgen estas fallas geológicas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Este análisis generará un programa de apoyo emocional para quienes viven estos hechos, con la intención de que mejoren su calidad de vida.

Según los especialistas, han detectado que en hechos traumáticos derivados de un sismo, los más afectados son mujeres y adultos mayores, quienes habitan en gran número en las colonias que son atravesadas por la Falla de Mixcoac.