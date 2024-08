Deben 25 empresas a CDMX más de 31 millones de pesos al erario por servicio de agua

Un total de 25 deudores al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), que en conjunto deben más de 31 millones de pesos al erario, con lo que se podrían rehabilitar al menos 20 pozos, exhibió el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama, quien los conminó a pagar cuanto antes porque sí no se les suspenderá el servicio, además de que no son acreedores a facilidades para cubrir el monto, debido a que son empresas y negocios que no tienen pérdidas o una situación económica complicada.

El responsable de la administración de la capital del país explicó que se trata de consumidores no domésticos, de negocios de diversos giros que en lo individual rebasan los 400 mil pesos de deuda y uno la tiene en seis millones 233 mil 241, lo correspondiente a 26 bimestres, sin que hayan dado explicación alguna del por qué no pagan los recibos del agua, además de que no reportan tener algún problema con su servicio y mucho menos económico por el que decidan estar como morosos.

Durante la conferencia de prensa que ofreció en el Salón Francisco Zarco del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el tema principal fue el adeudo mayor a los 400 mil pesos que consumidores no domésticos tienen con el SACMEX.

Batres Guadarrama aclaró que en un principio eran 26, pero uno decidió ya cubrir el adeudo, a la vez que notificó que se les ha realizado un apercibimiento a fin de que paguen y de no hacerlo, serán exhibidos públicamente con el nombre de la razón social y ya no tendrán derecho al abastecimiento del agua.

Los adeudos, dijo, van de los cuatro hasta los 30 bimestres y, por el momento, no cuentan con trámites o quejas de revisión que indique que por alguna razón no pagan.

“Simplemente dejan de pagar, no reportan ninguna razón, no nos dicen si hay problema, alguna situación, los medidores sirven, son industrias que funcionan con normalidad”, aclaró.

Informó que se han hecho visitas a los deudores; “ya llegamos al límite, por eso se recurre al apercibimiento, lo estamos anunciando públicamente y en los próximos días pagan o se les suspende el servicio”.

Insistió en el hecho de que “hay 25 usuarios no domésticos que adeudan al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en su conjunto, 31 millones de pesos; todos deben más de 400 mil pesos, y hay uno con más de seis millones de pesos, están debidamente apercibidos”.

Hoy hicimos un llamado a 25 usuarios, grandes consumidores de agua, que deben entre 400 mil y 6 millones de pesos, a que se pongan al corriente con el pago de este servicio, a fin de evitar el corte en el suministro del mismo.



¿Quiénes son los deudores?

Acompañado por el director general del SACMEX, Rafael Bernardo Carmona Paredes, el jefe de gobierno detalló que los deudores son empresas de giros comerciales, industriales y de servicios que han sido seleccionados bajo criterios específicos, tales como ser grandes consumidores de agua, tener adeudos superiores a dos bimestres, contar con medidor y servicio medido, y no estar involucrados en trámites o quejas de revisión de tarifas que pudieran justificar el no pago.

Difundió que desde el pasado 5 de agosto el SACMEX ha emitido cartas de invitación de pago y apercibimiento a dichos usuarios. Hasta la fecha, de los 26 identificados inicialmente, solo uno ha respondido a la invitación y ha liquidado su deuda por completo. “Estos están seleccionados sobre ciertos criterios y de no hacerlo se va a proceder a la suspensión del servicio”, refrendó.

Los morosos no los identificó, pero no descartó la posibilidad de hacerlos públicos si las deudas no son saldadas en los próximos días; “no descartamos dar a conocer quiénes son los deudores, pero nos gustaría que antes se pudiera resolver directamente, sin necesidad de ello y sin suspenderse el servicio de agua”.

Advirtió el SACMEX no tolerará que usuarios que consumen grandes cantidades de agua dejen de cumplir con sus responsabilidades financieras, afectando así la eficiencia y el mantenimiento del sistema de agua potable. “Cómo es posible que estén usando el agua y no paguen, son responsabilidades de todos y, por lo tanto, estamos demandando, exhortando que se haga el pago correspondiente”.

Por lo que hace a la ubicación de las empresas que tienen los adeudos, se encuentran distribuidos en las alcaldías Cuauhtémoc, Tlalpan, Milpa Alta, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztapalapa, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Coyoacán.

Martí Batres indicó que una de las principales labores en las que se ha abocado la administración a su cargo es el tema del agua, principalmente este año se le ha dado mayor atención y, aseguró que con el pago de la deuda total se podrían rehabilitar 20 pozos.

Fue claro en el sentido de que no se llegará a ningún acuerdo con los 25 usuarios, ya que al estar establecidos y ser grandes consumidores de agua, aunado a que nunca dieron aviso sobre algún problema o razón para no realizar los pagos, el servicio les será suspendido en caso de que no cumplan con sus obligaciones.

