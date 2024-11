Deportivo La Hormiguita da color a la gris zona industrial de Vallejo

Una barda de rejas de colores rompe con el panorama grisáceo de la calle Poniente 146, en la colonia Industrial Vallejo, donde escasean las áreas verdes y predominan fábricas, bodegas y camiones de carga estacionados.

El Centro Deportivo La Hormiguita, recuperado por la alcaldía e inaugurado en febrero de este año, transformó un tiradero de cascajo y desechos de la industria en un espacio público, al que recurren personas de todas las edades.

Aquí se dan cita trabajadores de las empresas aledañas para comer su almuerzo y descansar un poco. También acuden madres con sus hijos al lugar, para que se tiren por las resbaladillas o se balanceen en los columpios.

El resto del equipamiento lo componen aparatos para que las personas de la tercera edad hagan ejercicio, una cancha mixta para fútbol rápido y básquetbol y que tiene sus gradas, un área con siete mesas y un escenario para conciertos y obras de teatro.

Lo único que La Hormiguita no tiene es pasto, debido a que en el terreno no hay una toma de agua y no habría forma de regar el césped, por eso, dijeron los vigilantes del sitio, la cancha es de cemento, junto con las otras áreas.

Vecinos confirmaron que en los alrededores de este parque no hay espacios recreativos y al lugar lo rodean una bodega de alimento para ganado, una empacadora, una bodega de metales, una parroquia y una escuela secundaria y el jardín de niños.

El Sol de México visitó ese lugar, el cual recorrió por primera vez en enero del año pasado, cuando el personal de la alcaldía ya había sacado las toneladas de cascajo que había ahí y estaba listo para iniciar su transformación hasta ser una hormiguita.

El lugar, medio año después, todavía huele a nuevo y dista de ser un foco de contaminación como en el pasado, cuando, según los habitantes, predominaban las ratas y otras plagas ya que estaba lleno de desechos de materiales para la construcción.

Diana López Caballero, maestrante de Ciencias Sustentabilidad de la UNAM, advirtió que la escasez de áreas verdes en la Zona Industrial de Vallejo es palpable. Durante la época de lluvias, ejemplificó, las inundaciones aumentaron en las avenidas principales por la falta de áreas verdes; también en las zonas habitacionales hay un efecto de isla de calor urbana, pues no hay árboles que provean sombra y refresquen a los habitantes.

La falta de áreas verdes provoca más inundaciones, así como el aumento de la sensación térmica, señalan especialistas

La autora del estudio Infraestructura Verde para la Igualdad y Resilencia Urbana: Un estudio en la Zona Industrial de Vallejo estimó que el aumento en la sensación térmica es de dos grados, lo cual consideró grave.

En entrevista, la especialista explicó que sí hay predios en esa parte de la alcaldía Azcapotzalco para crear jardines. Existen almacenes abandonados que están en desuso y planes de recuperación, sobre todo cerca de las escuelas.

El mapa de la colonia Industrial de Vallejo muestra la carencia de áreas verdes. Sólo se aprecian el Deportivo Ceylán, muy lejos de Poniente 146, y el Deportivo Ferrocarrilero. El resto de árboles se ubican en las banquetas y algunos en los camellones.

El Consejo Económico Social y Ambiental de la Ciudad de México hizo en 2020 el Plan Maestro Vallejo I, en el que reconoció que esa zona industrial cuenta con pocas áreas verdes, las cuales están en los centros deportivos, superficies limitadas en camellones, pero tiene un volumen importante de arbolado en espacios abiertos, públicos y privados.

El documento refiere que, según la Secretaría del Medio Ambiente, en la zona hay 142 mil 735 metros cuadrados de áreas verdes, de los cuales el 50.82 por ciento corresponde al Deportivo Ferrocarrilero, el 28.42 por ciento a parques, incluido el Deportivo Ceylán; 13.34 por ciento, a camellones y glorietas; 5.51 por ciento son áreas libres en instituciones académicas. y 1.91 por ciento corresponde a un panteón.

El análisis reportó que la superficie total del “subsistema verde” es de 57 hectáreas, las cuales representan el 10.9 por ciento de la superficie total del área.

5.7 metros cuadrados de áreas verdes corresponden a los habitantes y población flotante de Vallejo

“En Vallejo habitan ocho mil 525 personas, según el Inventario Nacional de Vivienda del 2016, por tanto el indicador de superficie de área verde por habitante es de 70.78 metros cuadrados por habitante, el cual se ubica por arriba del parámetro óptimo mínimo de la Organización Mundial de la Salud de 16 metros cuadrados por habitante.

“Sin embargo, al considerar la población flotante de 106 mil personas, calculada en el Estudio de mercado inmobiliario para el proyecto de Industrial Vallejo-i, 2019, el indicador se reduce notablemente llegando a tan sólo 5.27 metros cuadrados por habitante”, indica el Plan Maestro.