Prepa 5 condena desaparición de Jorge Barrera tras broma de amigos

La Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 5 de la UNAM exigió la "presentación inmediata" del estudiante de 16 años, Jorge Barrera Ríos, reportado como desaparecido desde el 26 de octubre, tras ser víctima de una broma por parte de sus compañeros.

La Preparatoria señaló en un comunicado, que desde que se anunció lo ocurrido, las autoridades del plantel han estado en contacto con las autoridades, "a fin de facilitarle la información que requiera y de conocer a la brevedad el paradero de nuestro alumno".

Asimismo, destacó que han apoyado a los familiares del estudiante brindando acompañamiento y orientación jurídica.

"La Escuela Nacional Preparatoria no puede aceptar la desaparición repentina de ninguno de sus alumnos o alumnas, y subraya la necesidad de que toda la comunidad viva en un ambiente seguro y en paz".

Ayer, en redes sociales se comenzaron a difundir diversas publicaciones con la fotografía de Jorge Barrera en donde se informa que se activó la Alerta Amber el 3 de noviembre luego de varios días de su desaparición y se acompaña con la etiqueta #NosHaceFaltaJorge.

En contra de los responsables.

Jorge fue el blanco de una broma de sus compañeros, quienes le dijeron que debían presentarse al plantel para realizar un examen; sin embargo, al llegar al lugar no encontró a nadie.

Molesto le mandó mensajes de voz a sus compañeros a través de WhatsApp, esa fue la última interacción que tuvo, más tarde nadie supo de él.

"Yo tengo que salir, tengo que regresar, no estoy todo el día en mi casa. Me pusieron el pie bastante feo, también es mi culpa por ser tan, hasta cierto punto, ignorante, creído, inocente hasta cierto punto, porque nunca en verdad...nadie, me había hecho esto, nadie. Es triste pensar de los que yo me fié, confié en que fueran mis compañeros, a un tiempo futuro mejores amigos, me hicieran esto porque duele, duele bastante que te hagan esto, que te traicionen".

La situación ha provocado que cientos de usuarios de redes sociales compartieran la información y exigen justicia.

La última vez que lo vieron fue el 26 de octubre en la escuela, ubicada en calle Abejones, colonia Ampliación Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

Cabe destacar que no es la primera vez que se activa la Alerta Amber por Jorge, pues en marzo de este año ya se había hecho una denuncia tras reportarse como desaparecido.

Por tanto, la Fiscalía General de Justicia realizará este jueves una mesa de trabajo con los familiares del joven y recabar más información para dar con su paradero.

“La Fiscalía realizará el día de hoy una mesa de trabajo con la denunciante a efecto de explicarle pormenores de la búsqueda y la emisión de la Alerta Amber, misma que también se activó el 14 de marzo pasado en que se ausentó y se desactivó el día 20 de ese mes”.

