Desatienden alcaldías reportes para el mantenimiento del drenaje

Iztacalco, Tláhuac y Gustavo A. Madero son las alcaldías de la Ciudad de México que atendieron menos solicitudes de mantenimiento de drenaje en el primer semestre de este año, de acuerdo con información del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).

Del primero de enero al 18 de julio de este año, los capitalinos han sumado tres mil 704 reportes de mantenimiento de drenaje. Aún siguen abiertos dos mil 781.

Las alcaldías atienden la red de drenaje en vías secundarias, es decir, aquellas que tienen topes, reductores de velocidad o semáforos y que conectan con vías primarias, las cuales reciben mantenimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

Iztacalco, Tláhuac y Gustavo A. Madero son las alcaldías que menos han atendido las solicitudes de trabajos de desazolve, reparación de tubería y socavones. Iztacalco registró 398 reportes de enero a julio, de los cuales 236 continúan sin atenderse: Tláhuac 288, con 173 pendientes, mientras que GAM recibió 482, con 156 faltantes.

El subdirector de Evaluación y Seguimiento de Servicios Urbanos de la alcaldía Iztacalco, Eduardo Martínez, aceptó el rezago en atención a solicitudes, y señaló que es por la falta de información para encontrar la ubicación de la falla, así como el tiempo de reparación, que a veces tarda hasta un mes si se trata de un socavón.

“Una vez que ingresa al SUAC la solicitud tarda en promedio de 24 a 48 horas en llegarnos. Una vez que llega a nuestra área de atención ciudadana, la turna al área correspondiente y tarda de 24 a 48 horas. Ya tenemos un rezago de cinco días.

“Cuando uno hace una solicitud de drenaje no me puede decir ‘quiero el drenaje de la colonia Agrícola Oriental’, porque es muy grande. Esa solicitud sí ingresa, pero no nos permite generar una respuesta oportuna o distrae a un grupo de trabajadores para tratar de localizar ese problema”, dijo a El Sol de México.

En marzo pasado el concierto de la cantante Billie Eilish fue cancelado debido a que el Foro Sol se inundó, así como calles en la periferia, pero, de acuerdo con el subdirector de Servicios Urbanos fue por una lluvia atípica y no por la falta de mantenimiento.

“Es un desfogue impresionante de agua. Cuando el Foro Sol se inundó y hubo la suspensión (del concierto) no había capacidad de desfogue porque era una lluvia que tenía más de los milímetros esperados, fue de los 90 a 150 milímetros”, indicó Eduardo Martínez.

Desde febrero la alcaldía Iztacalco realiza mantenimiento preventivo en drenaje, como trabajos de desazolve, el cual realiza con malacates y camiones vactores, pero la mayor problemática de que se tape el drenaje es por la basura.

“Tenemos que verificar que el agua esté corriendo, que el drenaje esté corriendo. Tenemos 500 kilómetros de red de drenaje subterránea que tiene más de 75 años en uso, en donde los materiales que usaban se van desgastando”, dijo el servidor en la alcaldía Iztacalco.