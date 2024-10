Desfile de alebrijes monumentales maravilla a capitalinos

Enormes figuras terroríficas tomaron el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, en un desfile colorido y espectacular, haciendo la delicia de chicos y grandes.

Animales surgidos de la creatividad de los artesanos, poseen garras para aferrarse a la tierra, logrando un sentido de realidad, y alas para construir sueños y volar tras ellos.

Enormes figuras salieron de 5 de Mayo, atravesaron Eje Central, para tomar la avenida Juárez, y tomaron los carriles centrales de Paseo de la Reforma hasta llegar a la Glorieta de la Columna de la Independencia.

Foto: Romina Solis / El Sol de México

El desfile que fue la decimosexta edicion que organiza como cada año el Museo de Arte Popular (MAP) duro cerca de hora y media.

Las creaciones gigantes fueron desde animales de tres cabezas y minotauros hasta moustros coloridos los cuales no pasaron los 2.6 metros de altura.

En las aceras de las calles y avenidas principales del Centro Histórico, se vieron llenas de gente que mostraban su asombro por la imaginación de los artesanos creadores de estos alebrijes que parecían haber salido de una historieta infantil de terror.

Los asistentes disfrutaron y admiraron 188 alebrijes monumentales procedentes del Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí y Tlaxcala.

Foto: Romina Solis / El Sol de México

Familias completas, adultos y adultos mayores, buscaron el mejor espacio para poder admirar estas enormes figuras, pero fueron los más pequeños, quienes mostraron su felicidad con gritos y aplausos. Cómo Juanito, un niño de diez años que brincaba y aplaudía. "No me asustan, me gustan, es un espectáculo grandioso poder ver estás figuras enormes", dijo con gran tranquilidad ante las risas de sus padres.

Y así como Juanito, Araceli no se cansaba de aplaudir y gritar. "Es la segunda vez que venimos, somos del Estado de México, y mis papás aprovecharon que no trabajaron para poder venir".

Foto: Romina Solis / El Sol de México

La imaginería popular, las leyendas y la vida cotidiana, han servido de inspiración para la creación de estas figuras de dimensiones monumentales. Cuya magnífica aceptación por parte del público, no es más que el reflejo del gran talento de las y los artesanos dedicados a esta rama de la artesanía mexicana y al magnetismo que encierran estas figuras fantásticas.

Actualmente los alebrijes son creados por toda clase de artesanos que implementan a sus obras diferentes materiales y técnicas, aunque siempre conservando los elementos básicos que convierten a estas criaturas en artesanías únicas y un referente cultural del país.

Foto Romina Solís / El Sol de México

La marcha de Alebrijes estuvo encabezada por la Banda de Música del Cuartel General del Alto Mando de la Secretaria de Marina.

Estarán en exhibición

Los alebrijes monumentales permanecerán en exhibición a partir de este sábado hasta las 20 horas del domingo 3 de noviembre, en las aceras norte y sur de Paseo de la Reforma, entre la Columna de la Independencia y la calle de Lieja, a unos pasos de la Estela de Luz, para quienes no tuvieron la oportunidad de disfrutar de este tenebroso recorrido.

Foto Romina Solís / El Sol de México

Nota publicada en La Prensa