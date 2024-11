Destinan fondos a madres buscadoras desde la iniciativa privada

La organización feminista Fondo Semillas destinará a 10 agrupaciones de madres buscadoras de la CDMX, Estado de México y Guanajuato, cerca de 7.5 millones de pesos para el ejercicio 2024-2025.

Gabriela Toledo, directora ejecutiva de la fundación, detalló que se ha buscado una bolsa de 25 millones de pesos para beneficiar a distintas organizaciones dedicadas a distintas causas enfocadas en los derechos, empoderamiento y erradicación de la violencia de género; sin embargo, el 30 por ciento será destinada a los colectivos de madres buscadoras.

El primer recurso será entregado en las próximas semanas al colectivo de madres buscadoras de Guanajuato, que tendrán un donativo de cerca de un millón de pesos, el cual fue otorgado por la plataforma de transporte privado Uber.

México FGR tendrá osteoteca para identificar restos recuperados de fosas clandestinas

“Este recurso donado por Uber es para que las madres buscadoras hagan su labor. Mucho de ese trabajo se hace como lo han ido aprendiendo, caminando, buscando, hasta encontrar fosas,y es con lo que vamos a apoyar. El recurso es flexible, un millón de pesos, que servirá para sus herramientas, movilidad, alimentos, estancias, y todo lo que necesitan para seguir buscando. Las madres buscadoras es el tema más complicado. (…) no podemos hablar de beneficiarias por este recurso, ya que el perder y buscar a un ser querido no se mide así, lo ideal es que no haya cada vez más madres buscando”, detalló Toledo a El Sol de México.

La directora de la fundación explicó que, en los últimos años han recibido varias solicitudes de colectivos de buscadoras de la periferia entre la Ciudad y el Estado de México, un tema que en los 34 años de vida de la fundación, solo habían visto en la zona norte del país, por lo que se tuvieron que incluir en las bolsas para programas de apoyo.

“Estamos beneficiando a 10 asociaciones de madres buscadoras 2024 y 2025. (…) cerca de tres millones de pesos serán para financiar 18 meses para Ciudad y Estado de México”, recalcó Toledo, monto que será entregado tanto para Guanajuato y el Valle de México en las próximas semanas.

Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

Actualmente Fondo Semillas apoya a 169 organizaciones, de las cuales el 30 por ciento se encuentran en la CdMx y Estado de México. Y de acuerdo con su directora ejecutiva, los principales problemas que aquejan a la urbe son la violencia doméstica y todos los tipos que la atraviesan, seguido de la colación de los derechos reproductivos y sexuales, migración y desapariciones.

“La violencia doméstica nos atraviesa a las mujeres de distintas formas, desde la violencia en casa, laboral, discriminación, sexual y muchas más. Es importante que siga combatiéndose, porque en esta zona es el mayor problema”, identificó Toledo.

Gabriela Toledo apuntó que Uber ha apoyado desde el 2018 a la causa, principalmente en 2020 cuando la pandemia de Covid-19 provocó el confinamiento y mujeres comenzaron a denunciar violencia doméstica.

En aquel momento la compañía donó decenas de viajes a la Red Nacional de Refugios. Por su parte, Cecilia Román, Gerente de Comunicación de Seguridad para Uber en México, detalló que en los últimos siete años ha apoyado 10 organizaciones para mujeres, ha destinado a la causa 5.8 millones de pesos, y ha alcanzado a 10 mil mujeres.

Además, Román informó que actualmente Uber tiene 250 mil socios conductores y repartidores, de los cuales apenas el cinco por ciento son mujeres. Explicó que esto se debe a la reducción de oportunidades que viven las mujeres, como lo es la falta de acceso a un vehículo, la falta de apoyo para aprender a conducir, y la economía precarizada para lograrlo. Sin embargo, conforme se financien a más organizaciones este número irá aumentando.