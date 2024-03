Detienen a un hombre por golpear a mujeres en la marcha del 8M

Un hombre que fue identificado como Alexander de 24 años, golpeó a un grupo de mujeres que se manifestaban a un costado del Palacio de Bellas Artes en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Videos difundidos en redes sociales muestran que el sujeto pretendía pasar con su motocicleta en medio de la manifestación, pero al empujar a una de las manifestantes, ella se defiende y él comienza con un comportamiento agresivo.

Las demás mujeres manifestantes al presenciar que el sujeto comenzó a golpear a una de ellas, no dudaron en defenderla. En las imágenes se puede ver a Alexander agrediendo a varias mujeres e incluso azotando a una de ellas contra el piso.

Segundos después, la policía capitalina intervino para separar al hombre de las manifestantes, quien argumentó después que él no las había agredido.

Lo de Alexander en la #Marcha8M inicia porque él decide circular por donde avanzaba la marcha.

Él suelta el primer golpe, se le pidió desistir de su decisión de circular con su vehículo motorizado.



"Me empezaron a insultar porque no podía pasar por aquí, es la única ruta que tengo para llegar a mi casa. Yo tengo 24 años, ellas me empezaron a golpear primero, eran dos contra uno y luego empezó a ser la tercera cuando empecé a hacer espacio para que no me lastimaran", dijo.

La @SSC_CDMX informa que, derivado de la denuncia de dos manifestantes que participaban en la marcha del #8M, se detuvo a un sujeto que estaba agrediéndolas físicamente. Oficiales de la Policía Auxiliar lo trasladaron a la agencia del ministerio público de la Alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/998rZDk4rJ — Marcela Figueroa (@Maffiguer) March 9, 2024

La policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina lo ingresó a una patrulla luego de la agresión que cometío contra las manifestantes.

Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC detalló que derivado de la denuncia de dos personas que participaron en la marcha, Alexander fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público de la Alcaldía Cuauhtémoc.