Detienen al director de la Normal de Tenería por el homicidio de un estudiante

El ahora exdirector de la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río”, Cenobio "N", fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por presuntamente estar relacionado con el encubrimiento del homicidio de Brayan, quien era estudiante en la escuela ubicada en la comunidad de Tenería.

El estudiante normalista llegó de Puebla a estudiar a Tenería. Brayan murió el 12 de julio a causa de un infarto al miocardio, provocado por una golpiza que presuntamente fue propinada por varios estudiantes de la Normal de Tenería.

Según fuentes cercanas al caso, Brayan de 23 años, fue sometido a un castigo violento conocido como “Caballo”, en el cual los agresores lo montaron y patearon hasta dejarlo gravemente herido.

Sociedad Asesinan en Veracruz a cineasta que participó en Roma, de Alfonso Cuarón; artistas exigen justicia

A pesar de que fue trasladado de urgencia al Hospital General de Tenancingo, Brayan murió antes de llegar al nosocomio.

Un alumno fue detenido por este mismo caso

El primer detenido relacionado con este crimen fue Adán "N" de 23 años, quien ya ha sido vinculado a proceso por homicidio. Sin embargo, las investigaciones han señalado la posible participación de otros tres estudiantes de la institución, así como la implicación del exdirector, quien habría tenido conocimiento de los actos violentos ocurridos bajo su gestión.

Brayan murió durante un “correctivo”

Testimonios recabados por la Fiscalía revelan que el castigo impuesto a Brayan fue de naturaleza "correctiva", resultado de conflictos con estudiantes de grados superiores.

El incidente tuvo lugar en una zona conocida como "acceso alterno", ubicada en la parte trasera de la Normal de Tenería, fuera del perímetro oficial del plantel, lo que no evitó que se le vinculara directamente con las actividades de la institución.

Incluso, el ataque fue presenciado por algunos testigos quienes señalaron que, tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, mientras otros estudiantes recogieron a Brayan y lo llevaron en una camioneta de la escuela, la cual fue asegurada por las autoridades como parte de las investigaciones.

Te puede interesar: Ayotzinapa: Federico Mastrogiovanni analiza los mitos sobre desaparición de los 43 normalistas

Es por ello que se investiga si los responsables podrían estar ligados al Comité de Honor y Justicia de la Normal, un grupo encargado de imponer sanciones disciplinarias dentro del plantel.

Obstáculos en la investigación

La Fiscalía se enfrentó a obstáculos para llevar a cabo las indagaciones dentro del plantel. El 15 de julio, cuando las autoridades intentaron entrevistar a estudiantes, se les negó el acceso a la escuela. Aunque días después se logró recabar el testimonio de cuatro estudiantes, cuyas declaraciones han sido clave en la identificación de los responsables.

Además, la Fiscalía dio a conocer que, de acuerdo a la entrevista rendida en sede ministerial, una testigo señaló que, posterior a la agresión, Cenobio "N" se reunió con los probables implicados, quienes le informaron lo acontecido y uno de ellos le entregó un “palo de madera de aproximadamente 60 centímetros”, el cual tenía manchas hemáticas, mismo que habría sido utilizado como instrumento del delito para lesionar a la víctima.

Te recomendamos: IPN ubica a porros en siete planteles del Valle de México

Asimismo, la testigo refirió que al acercarse a donde se encontraba el ahora detenido, éste le externó “los muchachos ya me dijeron lo que pasó y como estuvieron realmente las cosas, yo me encargo” y la habría amenazado para que no comentara nada de lo que presenció, así mismo el alias “El Che” omitió dar aviso del homicidio con el propósito de que los probables implicados evadieran su responsabilidad.

La detención del exdirector, alias "El Che", fue ordenada tras determinarse su presunta participación en el caso y enfrenta cargos por encubrimiento.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Tras su captura, el exdirector fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tenancingo Sur, donde enfrentará un proceso judicial.

Nota originalmente publicada en El Sol de Toluca