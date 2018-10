Fiscalía del Edomex cayó en las mentiras del Monstruo de Ecatepec

“El Terror Verde” o “El Monstruo de Ecatepec” estuvo en todo momento atento a las investigaciones que realizaban la policía municipal, estatal y de Investigación del Estado de México, pues a los familiares de sus víctimas los conocía e inclusive narró cómo se coló entre los curiosos cuando fueron descubiertos restos humanos de las mujeres que él mismo asesinó, descuartizó y fue a tirar a predios de la colonia Jardines de Morelos.

Lee también: Así asesinó el descuartizador de Ecatepec a más de 20 mujeres

Según los hechos asentados en la carpeta de investigación correspondiente, en una ocasión una mujer de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llegó a la vecindad donde él vivía y donde investigaban la desaparición de las mujeres que él había descuartizado. Esta fue su narración:

“Ese día, policías investigaban la desaparición de Samantha. Se presentó también la fiscal, entrevistó a ciertos vecinos, me llamó a mí. Me hizo preguntas sobre Samantha, sobre qué sabía yo, di la información sobre una camioneta negra, yo les dije que vi que la frecuentaba una persona de una camioneta negra, nada más eso comenté y lo firmé. También lo firmó mi esposa, la fiscal cuando nos fue a ver solo entrevistó a los vecinos; temía que subiera a mi casa, porque ahí tenía yo a Samantha, aún tenía restos de ella, si subía y la veía, tenía que matar también a la fiscal, esto el 25 de abril 2018 fue que maté a Samanta".





Yo quería llegar a 100 chicas o más, pero las que maté es una madre, son muy pocas.

Y continuó: "Quiero que quede asentado primero, que se me conozca como El Terror Verde, ya que así me pusieron en la milicia, y segundo no tengo remordimiento alguno, lo hice y lo volvería hacer otra vez”.

También atacó en Tultitlán y CDMX