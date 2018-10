“Sí, es un monstruo”, pareja de feminicida de Ecatepec narra cómo las mataba

“En verdad, mi esposo Juan Carlos sí es un verdadero monstruo, pues no tenía ningún tipo de contemplación cuando asesinaba a sus víctimas, con toda la sangre fría les cortaba la cabeza y partía en cachitos... y a pesar de que fui testigo de todos y cada uno de los asesinatos que cometió, nunca me atreví a denunciarlo porque me tenía amenazada, además de que me dijo que si él se iba a la cárcel yo también lo haría, por lo que no me quedó otra alternativa que callar, en lo único que le reclamaba es que siempre que cometía uno de sus asesinatos dejaba completamente sucio el baño”.

Así lo manifestó en algunas de sus declaraciones que hizo ante el Ministerio Público, Patricia “N”, esposa de El Monstruo de Ecatepec, a quien, dijo, conoció en un bar de Ecatepec y desde el año 2008 vivía con él y procreó cuatro hijos.

En sus mismas declaraciones, dicha mujer que al igual que su esposo no mostraba arrepentimiento, de manera fría dijo que la primera víctima de su esposo fue una mujer de nombre Fabiola, casada y con un hijo.

Recuerdo que esta mujer llegó a nuestra casa por un anuncio que puso Juan Carlos donde solicitaba una trabajadora doméstica.

Dijo: “Cuando dicha mujer llegó para pedir informes, Juan Carlos la hizo pasar y ya dentro de la casa la sorprendió por la espalda y sin darle tiempo de nada o de siquiera gritar para pedir ayuda, le asestó una cuchillada en el cuello”.

Luego, agregó, “con toda la sangre fría la metió en el baño, donde comenzó a descuartizarla y a partir su cuerpo en cachitos, en esa ocasión fue tanta la impresión que sufrí que me tuve que salir para no ver tan aberrante crimen”.

Ve ahora: Así asesinó el descuartizador de Ecatepec a más de 20 mujeres

“Cuando regresé, me di cuenta que la mujer ya estaba dentro del baño, sin cabeza y descuartizada, le dije a Juan Carlos que lo iba a denunciar y en respuesta me dijo que no fuera pendeja, que si lo denunciaba e iba a la cárcel también yo sería encarcelada, por lo que tuve que callar y a partir de ese momento me convertí en su cómplice y hasta participé en varios de los asesinatos que cometió”, agregó.

Después, explicó Patricia, su esposo asesinó y descuartizó a Luz Carmen, de 14 años de edad, hija de un matrimonio que les rentaba los cuartos donde vivían y que se habían convertido en buenos amigos.



Al igual que a la primera mujer, indicó, Juan Carlos le cortó la cabeza a la menor, la descuartizó y cortó en cachitos, y a partir de ese momento los asesinatos de mujeres se convirtieron en una obsesión para "El Monstruo de Ecatepec", pues le confesó que odiaba a todas las mujeres por el daño que le hizo su madre cuando tenía 10 años de edad y una mujer con la que vivió, quien lo engañó y su fue a vivir con otras mujeres.

“Las odio a todas, todas tienen que morir por putas”, era lo que siempre le comentaba su esposo, añadió Patricia.

Luego las acciones desequilibradas de su esposo se agudizaron, pues ya no solamente asesinaba, descuartizaba y tiraba los restos de sus víctimas; si no que ahora le ordenaba que le hiciera un pozole con la carne de sus mismas víctimas y se los comían.

También, agregó la mujer, su marido les arrancaba el corazón a sus víctimas, los metía en un frasco con alcohol y los ofrecía en un ritual de santería.



La mujer también declaró que era tanto el odio que Juan Carlos sentía hacía las mujeres que en muchas ocasiones le confesó que su idea “para estar tranquilo” era asesinar a por lo menos 100 mujeres.

Hasta el momento la Fiscalía mexiquense sólo le ha comprobado a medias su posible responsabilidad en el asesinato de la señora Nancy Nohemí, desaparecida desde el pasado 6 de septiembre y aún le falta por practicar muchas pruebas.

Lee también:

OMG! Betty Monroe habla tras secuestro exprés: "Estoy muy triste"

OMG! Carlos Salcedo rompe el silencio tras pelea campal con su familia en juzgado