El año más letal para los ciclistas en CDMX fue 2022

La cantidad de ciclistas lesionados y muertos durante 2022 en la Ciudad de México es la más alta de los últimos cuatro años, de acuerdo con el reporte de Hechos de Tránsito de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

En general, 2022 fue un año en el que la Ciudad de México registró la cantidad más elevada de hechos de tránsito que involucran a todos los usuarios de la vía:

Peatones, ciclistas, motociclistas y conductores. Fueron 35 mil 968 las personas lesionadas ese año, contra 20 mil 841 registradas en 2019, año prepandemia.

De este total dos mil 946 heridos fueron ciclistas. Este número ha ido al alza. En 2019 el registro mostró 946 lesionados, en 2020 se disparó a mil 374 y para 2021 fueron dos mil 63.

En fallecidos, en 2019 hubo 11, en 2020 subió a 20, en 2021 fueron 21, y en 2022 el reporte es de 27, la cifra más alta en los últimos cuatro años.

Según el reporte publicado esta semana, el aumento de peatones, ciclistas y motociclistas lesionados se debe a la reactivación de actividades tras la pandemia por Covid-19.

"A partir del tercer trimestre del 2020 y conforme al avance de la pandemia por Covid-19 y la reactivación paulatina de las actividades, hay un aumento constante y generalizado en el número de personas lesionadas en todos los tipos de usuarios de la vía", señala Semovi en el reporte. Paola Gutiérrez, madre de Rodrigo de 13 años, que murió en abril de 2021 tras ser atropellado en calles de la colonia Clavería, en la alcaldía Azcapotzalco, aseguró que no hay protección jurídica para los afectados y sus familias, pues después de casi dos años de la muerte de su hijo logró que un juez sentenciara a ocho años de prisión al conductor.

“Fue la mañana del 20 de abril del 2021, nosotros estábamos en el Parque de la China, en Clavería, y veníamos de regreso a casa. Yo lo venía escoltando atrás, y en el cruce de la calle Cairo y Clavería, él mira a ambos lados, hace el cruce porque no hay peligro, y cuando va cruzando la calle Clavería, el conductor acelera su marcha, cambia de carril contrario para centrar y embestir a mi hijo.

“Lo que hizo fue cambiar abruptamente de carril y acelerar a todo lo queda a unos 80 kilómetros por hora. Yo le tocó el claxon, porque arrastra la bicicleta de mi hijo unos 15 o 20 metros, me detengo rápido y bajo, pero un testigo me dijo ‘alcánzalo, yo cuido a tu hijo’, y lo persigo unas dos cuadras, pero no pude porque iba a exceso de velocidad”, relató Paola Gutiérrez.

La madre cuestionó la efectividad delas foto cívicas, que reemplazaron multas económicas por labores sociales y bici escuela en 2019, así como la condonación de hasta 80 por ciento a las multas si el conductor las paga en 10 días posteriores, pues los heridos y muertos han incrementado.

Valle de México Vecinos de Naucalpan rechazan construcción de ciclovía metropolitana

Y señaló que ninguna autoridad del Gobierno de la Ciudad de México la apoyó o acompañó durante el proceso legal, además de que tuvo que invertir en peritaje forense, psicológico y terrestre para lograrla sentencia hacia el conductor.

“Te dicen que si pago la multa en 10 días pago menos, pero estoy atentando contra la vida de una persona. El descuento, ¿qué te dice? Crúzate todos los altos, y si matas a alguien tu seguro te saca, repara el daño y listo, y la familia de la víctima es la que se queda.

“Tuve que contratar propios peritajes, porque el forense y psicológicos mal, y por eso el culpable siempre es el muerto, ¿cómo se defiende? Los peritajes (contratados) fueron forense, psicológico y terrestre; el psicológico fue para mí, porque no hay ayuda para las víctimas; si eres víctima, te maltrato más”, dijo Paola Gutiérrez.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo con el reporte de Tránsito 2022, el tránsito vehicular en la Ciudad de México reportó 40.5 por ciento decongestión vehicular en diciembre, su pico más alto registrado desde el inicio de la pandemia en 2020, cuando bajó hasta 9 por ciento.