De perforar pozos a traer agua de Hidalgo: el plan de AMLO ante crisis de agua en CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, tal como ocurrió en Monterrey, se prevé que en un año se incremente hasta 30 por ciento el abasto de agua en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, la cual proviene de la zona norte donde se ubica el Aeropuerto Felipe Ángeles.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, López Obrador dijo que “si lo hicimos allá (Monterrey, Nuevo León), incrementamos el abasto de agua en 30 por ciento en un año, aquí igual. Ya se está trabajando”.

Después de la reunión que encabezó el presidente con el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez y funcionarios de su administración y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el mandatario comentó que se están reparando equipos de pozos que requieren para extraer agua.

Explicó que existe una coordinación entre los gobiernos de las dos entidades para atender el problema del agua y del racionamiento del suministro en los municipios de la Zona Metropolitana de la capital del país.

El presidente dijo que desde que fue jefe de Gobierno, en medio del debate para definir dónde se construía el nuevo aeropuerto, su administración hizo un estudio y por ello él se pronunció entonces por establecerlo en Tizayuca, en Hidalgo, porque hacia el norte hay terrenos y agua.

Indicó que esos estudios se retomaron para cuando se determinó la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces también se hizo un estudio y se comprobó que existe ese acuífero del que afirmó “se va a traer agua”.

Dijo que en Santa Lucía, el Ejército tenía un terreno de dos mil 300 hectáreas y para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles el gobierno Federal adquirió mil 200 hectáreas más. CDMX Presas del Cutzamala se siguen vaciando, pero pronto recibirán lluvias

“Ahí se están perforando pozos, hay suficiente agua y esa agua va a ayudar. Lo otro es hacer un acuerdo con el Estado de México, Hidalgo y la CDMX para aumentar el abasto”.

Comentó que otra acción consiste en invertir en la reparación de las líneas de conducción, porque es considerable todavía la fuga por las tuberías.

Ante la crisis del Cutzamala el presidente advirtió que hay quienes están queriendo politizar el tema en medio del proceso electoral.

Acusó al expresidente Felipe Calderón de haber puesto el tema de la escasez de agua desde España, lugar en el que reside. Lo mismo que la virtual candidata de la oposición Xóchitl Gálvez, de quien no se refirió por su nombre, pero sí por tomar como bandera ese tema.

Aseguró que su administración realiza acciones para que la gente tenga acceso al agua, y citó como ejemplo que tras el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, había falta de agua y en medio de la emergencia se encontró que había muchos pozos que no estaban funcionando, llevaban tiempo que las bombas estaban descompuestas.

“Se hizo un trabajo de rehabilitación emergente y ahora hay más agua. No se perforaron nuevos pozos, no se hizo un acueducto. Se arreglaron los que había porque había mucho descuido. Eso no significa que esté resuelto el problema de agua en Acapulco”.

De igual manera denunció que la falta de agua existe en diversas entidades del país, contó que en un año se logró que en Monterrey se tenga un suministro de cinco mil 700 litros por segundo, lo que significó un incremento de 30 por ciento.

Ejemplificó que producto de concesiones que se realizaron como la de autorizar una cervecera en Baja California redujo el consumo de agua a la población, o bien, la escasez de agua reportada en Cuatro Ciénegas, en Coahuila para lo cual se trabaja para regresar el agua a los ciudadanos.

“Decirle a la gente que se está trabajando y que vamos a ayudar a la Ciudad y al estado de México”.