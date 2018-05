Empresarios de la Unidem denuncian extorsión de policías

ECATEPEC, Méx.- Empresarios agremiados a la Unión Industrial del Estado de México (Unidem) denunciaron que trabajadores de empresas de reparto son extorsionados por policías municipales que por cada viaje les llegan a exigir entre cinco y seis mil pesos.

Estos abusos por parte de los policías se dan sobre todo en Tlalnepantla, Ecatepec, Tultitlán, Coacalco, Cuautitlán, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, quienes les cobran una cuota por entregar mercancía, lo que, dijo, llega a representar un problema de abasto.

En la Unión están afiliadas empresas como Bimbo, Jumex, La Costeña, Restaurante La Mansión, Henkel, Honda, Bayern, Danone, Kimberly-Clark, Alpura, Quacker, General Electric, Sabritas, Price Shoes, y más.

Las detenciones son diarias, a cualquier hora del día, para el reparto de alimentos, abarrotes, bebidas y mercancías en general, sin embargo se intensifican los viernes por la tarde e incluso los fines de semana, cuando a los trabajadores se les complica comunicarse a sus empresas por el horario laboral.

Cuando no pagan la cuota, trasladan a los trabajadores a juzgados cívicos, donde permanecen aislados por varias horas, hasta que cubren la multa.

“A las empresas y sus trabajadores no se les puede dar un trato de delincuentes, y los cuerpos policiacos no deberían distraer en este tipo de acciones, ya que su función es la de mejorar la vialidad, y la seguridad de los municipios y no la de extorsionar a las empresas y sus trabajadores”, denunció Víctor Castillo, presidente de Unidem.

Aseguró que se ha comenzado el diálogo con las autoridades municipales, quienes comprenden la situación y se analiza cambiar las reglas para que puedan seguir con sus actividades.

Los policías, indicó el empresario, aprovechan que por bando municipal no se puede desembarcar mercancía en la vía pública, pero en ocasiones no hay otra manera de surtir.